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21 марта, 13:01

"Уехали — и фиг с ними!": Маршал резко высказался о гастролях Орбакайте по Америке

Александр Маршал призвал забыть уехавших из России артистов

Александр Маршал и Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Сергей Виноградов

Александр Маршал и Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Сергей Виноградов

Рок-музыкант, участник групп "Цветы" и "Парк Горького" Александр Маршал резко прокомментировал гастрольный тур Кристины Орбакайте по США и Канаде. Заслуженный артист России призвал забыть о тех артистах, которые уехали из страны.

"Мне плевать, где, в каких залах будет выступать тот или иной уехавший! <...> Сколько можно писать о тех, кто не стоит такого внимания? Уехали — и фиг с ними!" — подчеркнул музыкант в беседе с aif.ru.

Маршал уточнил, что сам скоро будет снова выступать на передовой и петь для российских бойцов. Музыкант призвал писать больше о тех, кто воюет на СВО.

Орбакайте споёт свои хиты в баре в Нью-Йорке после отмены концертов в России
Орбакайте споёт свои хиты в баре в Нью-Йорке после отмены концертов в России

Ранее Life.ru писал, что в последнее время концерты Кристины Орбакайте перестали быть востребованы в России, их уже отменили в Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Чите и Улан-Удэ. После этого исполнительница анонсировала гастрольный тур по США и Канаде. Выступления пройдут с 18 по 28 сентября.

Дарья Нарыкова
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