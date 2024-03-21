"Уехали — и фиг с ними!": Маршал резко высказался о гастролях Орбакайте по Америке
Александр Маршал призвал забыть уехавших из России артистов
Александр Маршал и Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Сергей Виноградов
Рок-музыкант, участник групп "Цветы" и "Парк Горького" Александр Маршал резко прокомментировал гастрольный тур Кристины Орбакайте по США и Канаде. Заслуженный артист России призвал забыть о тех артистах, которые уехали из страны.
"Мне плевать, где, в каких залах будет выступать тот или иной уехавший! <...> Сколько можно писать о тех, кто не стоит такого внимания? Уехали — и фиг с ними!" — подчеркнул музыкант в беседе с aif.ru.
Маршал уточнил, что сам скоро будет снова выступать на передовой и петь для российских бойцов. Музыкант призвал писать больше о тех, кто воюет на СВО.
Ранее Life.ru писал, что в последнее время концерты Кристины Орбакайте перестали быть востребованы в России, их уже отменили в Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Чите и Улан-Удэ. После этого исполнительница анонсировала гастрольный тур по США и Канаде. Выступления пройдут с 18 по 28 сентября.