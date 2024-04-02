Суд вернул Блиновской 2,7 тысячи рублей за пошлину к иску против ФНС
Арбитражный суд отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении суммы налогов и штрафа
Елена Блиновская. Обложка © TACC / Софья Сандурская
Арбитражный суд Москвы отклонил иск "королевы марафонов" Елены Блиновской, в котором она оспаривала привлечение к ответственности за налоговые нарушения на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. При этом блогерше вернули 2700 рублей "как излишне заплаченную пошлину". Ожидается, что её защита обжалует сегодняшнее решение в апелляционной инстанции.
"В удовлетворении требований Блиновской Елены Олеговны отказать полностью", — говорится в решении председательствующего судьи.
О подаче Блиновской иска против ФНС стало известно в конце декабря прошлого года. Блогерша требовала признать незаконным решение налоговой инспекции № 6, которая начислила ей задолженность в 1,4 миллиарда рублей. Основательница проекта "Марафон желаний" рассчитывала снизить долги по налогам на 60%: то есть скостить весь долг до 560 миллионов.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании, на данный момент сумма её долга подобралась к космическим 1,5 миллиарда рублей. Изначально "королеву марафонов" оставили под домашним арестом, однако регулярные нарушения условий меры пресечения вынудили суд отправить её в СИЗО. Тем временем обвинение по делу всё расширяется, и теперь следствие увеличило размер легализованных средств и имущества, приобретённого преступным путём, с 43 до 700 миллионов рублей. Окончательное обвинение было предъявлено 22 марта.