Суд вернул Блиновской 2,7 тысячи рублей за пошлину к иску против ФНС

Арбитражный суд Москвы отклонил иск "королевы марафонов" Елены Блиновской, в котором она оспаривала привлечение к ответственности за налоговые нарушения на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. При этом блогерше вернули 2700 рублей "как излишне заплаченную пошлину". Ожидается, что её защита обжалует сегодняшнее решение в апелляционной инстанции.

О подаче Блиновской иска против ФНС стало известно в конце декабря прошлого года. Блогерша требовала признать незаконным решение налоговой инспекции № 6, которая начислила ей задолженность в 1,4 миллиарда рублей. Основательница проекта "Марафон желаний" рассчитывала снизить долги по налогам на 60%: то есть скостить весь долг до 560 миллионов.