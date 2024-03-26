Адвокат оценил исход дела "королевы марафонов" Блиновской
Адвокат Алёшкин: По делу Блиновской будет реальный срок
Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Замоскворецкого суда
Организатору марафона желаний Елене Блиновской дадут реальный срок. Такой неутешительный вердикт вынес адвокат Андрей Алёшкин, комментируя передачу её дела в суд и предъявление обвниений.
"По совокупности совершённых деяний и с точки зрения справедливости иного я не вижу. В данном деле, кроме граждан, есть пострадавшие, кто ходил на эти марафоны, которые, по сути своей, являются мошенничеством", — пояснил специалист в беседе с РИА "ФедералПресс"
Он также добавил, что все посещавшие марафоны Блиновской могут написать исковое заявление. Его рассмотрят в рамках ч. 4. ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере", предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Адвокат уверен, что в России инфоцыганство следует запретить.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, на данный момент сумма её долга вплотную подобралась к полутора миллиардам рублей. Изначально суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, но из-за систематических нарушений условий меры пресечения решение было изменено в пользу СИЗО. Блиновская пыталась обжаловать долг. А недавно СМИ узнали о расширении обвинения по делу: следствие увеличило размер легализованных средств и имущества, приобретённого преступным путём, с 43 до 700 миллионов рублей.