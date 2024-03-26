Адвокат оценил исход дела "королевы марафонов" Блиновской

Организатору марафона желаний Елене Блиновской дадут реальный срок. Такой неутешительный вердикт вынес адвокат Андрей Алёшкин, комментируя передачу её дела в суд и предъявление обвниений.

"По совокупности совершённых деяний и с точки зрения справедливости иного я не вижу. В данном деле, кроме граждан, есть пострадавшие, кто ходил на эти марафоны, которые, по сути своей, являются мошенничеством", — пояснил специалист в беседе с РИА "ФедералПресс"