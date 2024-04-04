10 супергероев советского кино, которым никакие Супермены и в подмётки не годятся

В СССР и современной России периодически снимают фильмы с идеальными главными героями. Эти персонажи завораживают и влюбляют в себя зрителей практически сразу. Многие восхищаются ими и приводят друзьям и знакомым в пример именно поступки знаменитых киногероев, как нужно себя вести. Кто из героев наших фильмов стал супергероем своего времени?

1. Штирлиц из киносериала "Семнадцать мгновений весны"

Лучший герой всех фильмов — Штирлиц. Он поражал своим умом и эмпатией. Фото © Фильм "Семнадцать мгновений весны". Режиссёр Татьяна Лиознова; сценарист Юлиан Семёнов / Kino-teatr

Легендарный разведчик СССР Максим Исаев, внедрённый в высшие эшелоны власти нацистской Германии, заставлял равняться на себя многих советских мужчин. Он был очень умным, эмпатичным, умел контролировать эмоции и быстро делать правильный выбор.

2. Шурик из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Один из лучших персонажей фильмов СССР — Шурик. Он был учтивым и уважительно относился к людям всех возрастов. Фото © Фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Режиссёр Леонид Гайдай; сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской, Леонид Гайдай / Kinopoisk

Легендарный персонаж всю свою жизнь учился. Причём делал это довольно неплохо. А ещё герой обладал другими важными для мужчины чертами характера: уважал стариков, учтиво обходился со всеми людьми и имел повышенное чувство справедливости — помогал победить злодеев. Настоящий герой тех времён.

3. Глеб Жеглов из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Глеб Жеглов был настоящим героем СССР, по мнению населения. Он надёжный и всегда приходит на помощь. Фото © Фильм "Место встречи изменить нельзя". Режиссёр Станислав Говорухин; сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер / Kino-teatr

Глеб Жеглов, которого сыграл легендарный певец Владимир Высоцкий, был капитаном МУРа в годы после войны. Он запомнился зрителям благонадёжностью и умением приходить на помощь всегда, когда об этом попросят.

Минусы тоже имелись — персонаж Высоцкого был самоуверенным, немного наглым и грубым. Однако активизировал Глеб эти черты характера, когда нужно было добиться цели. И всё равно Жеглов полюбился зрителям. Дам особенно привлекало, что герой стильно одевался — носил сапоги, пиджак и джемпер.

4. Людмила Калугина из фильма "Служебный роман"

Советским героем СССР среди женщин была Людмила Калугина. Она успешная леди. Фото © Фильм "Служебный роман". Режиссёр Эльдар Рязанов; сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kino-teatr

На Людмилу равнялись все советские женщины. Причина в том, что Калугина добилась головокружительных высот в карьере — стала директором крупной организации. На работу её подвозил личный водитель на блатной на тот момент "Волге". К тому же у героини была огромная квартира в центре Москвы.

5. Савелий Говорков из фильма "По прозвищу Зверь"

Этот советский герой в СССР прославился не добрыми поступками, а умением всех побеждать. Фото © Фильм "По прозвищу Зверь". Режиссёр Александр Муратов; сценарист Виктор Доценко / Kinopoisk

Легендарного персонажа обожали советские и российские зрители. По сюжету Савелий Говорков вернулся из зоны боевых действий в Афганистане, после чего начал работать охранником пассии одного из коммерсантов СССР. Хоть у героя была и не очень хорошая история — он спутался с криминалом и попал в тюрьму, — Зверя всё равно любили за харизматичность и сильный характер.

6. Данила Багров из серии фильмов "Брат"

Данила Багров был легендарным персонажем с повышенным чувством справедливости. Фото © Фильм "Брат". Режиссёр Алексей Балабанов; сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk

Легендарного героя российских фильмов обожали за мужественность и харизматичность. Внешне Багров выглядел немного чудаковатым, но в целом был человеком с большой буквы. Ненавидел несправедливость и жестоко наказывал всех, кто её учинял.

7. Красноармеец Сухов из фильма "Белое солнце пустыни"

Легендарный персонаж фильма СССР был умным и смелым, за это его любил народ. Фото © Фильм "Белое солнце пустыни". Режиссёр Владимир Мотыль; сценаристы Валентин Ежов, Рустам Ибрагимбеков, Марк Захаров / Kino-teatr

Персонаж полюбился советским гражданам потому, что был легендарным снайпером и отлично разбирался в пиротехнических изделиях. Зрители обожали Сухова за отвагу, смекалку, верность близким, а также жёсткость и хладнокровие. Он всегда относится к врагу с уважением и поэтому побеждает.

8. Мэри Поппинс из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"

Один из лучших фильмов СССР был ремейком западной картины. Но наша Мэри Поппинс была доброй женщиной, которая любила других людей. Фото © Фильм "Мэри Поппинс, до свидания". Режиссёр Леонид Квинихидзе; сценарист Владимир Валуцкий / Kino-teatr

Отечественная Мэри Поппинс намного лучше, чем западная. Её можно считать идеальной сиделкой, следящей за ребёнком. Женщина поступает порой строго, но довольно справедливо. Также наша Мэри Поппинс имеет добрую душу, любовь к жизни и озорство. При этом во многих вопросах она руководствуется здравым смыслом. Поэтому персонаж считали идеальной женщиной в СССР.

9. Сергей Сергеевич из фильма "Пираты ХХ века"

Смотреть этот фильм в СССР было одно удовольствие, поскольку Сергей Сергеевич отлично умел драться. Фото © Фильм "Пираты ХХ века". Режиссёр Борис Дуров; сценаристы Станислав Говорухин, Борис Дуров / Kino-teatr

Один из первых боевиков СССР был о том, как советские моряки сражаются с пиратами, напавшими на сухогруз. В центре сюжета Сергей Сергеевич. Герой одним из первых выбирается из плена и освобождает других членов команды.

Сергея обожали советские женщины за внешность, а мужчины СССР уважали за умение драться. Многие в те времена тоже хотели освоить навыки карате, чтобы быть похожими на Сергея из "Пиратов". После этого, кстати, в Советском Союзе произошёл бум — народ массово начал идти в секции восточного боевого искусства.

10. Антон Городецкий из фильма "Ночной дозор"

Легендарный персонаж русского фильма поразил всех своей харизмой. Фото © Фильм "Ночной дозор". Режиссёр Тимур Бекмамбетов; сценаристы Сергей Лукьяненко, Тимур Бекмамбетов, Лаэта Калогридис / Kinopoisk

"Москва 24" также вспоминает, что одним из культовых героев российского кино считается и Антон Городецкий.

Главный герой фильма — работник Ночного дозора, он наделён нечеловеческими способностями и сражается против сил тьмы. Роль главного героя исполнил харизматичный актёр Константин Хабенский. Естественно, он полюбился всем россиянам.