6 сакральных цитат Пушкина, которые научат вас правильно жить
Произведения легендарного поэта Александра Пушкина до сих пор разбирают в школах. В них скрыт глубокий смысл, который научит жить без всяких советов психологов. Life.ru рассказывает про шесть таких важных фраз писателя.
Цитаты Пушкина из многих произведений актуальны даже сейчас, несмотря на то что были написаны в XIX веке. В них содержится сакральный смысл, как нужно воспринимать жизнь, себя и людей вокруг. Многие произведения автора экранизируют до сих пор. Так какие гениальные выводы сделал Пушкин в своей жизни, которые стоит запомнить и вам?
1. Про мечты
В произведении "Евгений Онегин" слова Пушкина звучат гениально — они учат мечтать масштабно. Фото © "Евгений Онегин" (1958), режиссёр Роман Тихомиров, сценарист Александр Ивановский / Kinopoisk
"Сменит не раз младая дева // Мечтами легкие мечты", — роман в стихах Пушкина "Евгений Онегин".
Слова Пушкина в произведении намекают на то, что не стоит тратить фантазию на низменные вещи. Примитивные мечты периодически нужно заменять чем-то более крупным. Следует грезить о том, что поможет изменить жизнь к лучшему и обрести в ней смысл.
2. Про важность взросления
"Блажен, кто смолоду был молод, // Блажен, кто вовремя созрел", — роман в стихах Пушкина "Евгений Онегин".
С помощью этих слов Александр Пушкин в "Евгении Онегине" показывает, что всё в жизни должно быть своевременно. Пока человек ещё молодой, он должен развлекаться, отдыхать и жить без забот.
Однако при достижении совершеннолетия и условного окончания университета ребячество нужно отбросить. Человеку надобно повзрослеть, начать думать о семье, карьере. С помощью этих строк автор высмеивал людей, которые по паспорту взрослые, но ведут себя инфантильно.
3. О неумении ценить то, что есть
Цитаты Пушкина в "Онегине" учат людей ценить то, что у них есть. Фото © "Евгений Онегин" (1958), режиссёр Роман Тихомиров, сценарист Александр Ивановский / Kinopoisk
"Что вам дано, то не влечёт // Вас непрестанно — змий зовёт к себе, к таинственному древу. // Запретный плод вам подавай, а без того вам рай — не рай", — роман в стихах Пушкина "Евгений Онегин".
Этими словами поэт Александр Пушкин в своём романе в стихах констатировал печальный факт: людям всегда недостаточно того, что у них есть. Прежде всего это касается семьи. Многие не ценят близкого человека, который с ними рядом, и засматриваются на представителей противоположного пола, не чувствуя себя счастливыми.
Скорее всего, в этих словах автор намекал, что нужно ценить имеющееся и всегда за это благодарить. Иначе в один момент вторая половинка уйдёт и человек останется ни с чем.
4. О чести и репутации
"...Береги платье снову, а честь — смолоду", — цитата Пушкина из романа "Капитанская дочка".
Великий автор рекомендует всем молодым людям заботиться о своей чести и репутации на протяжении жизни. Если в молодости совершить недобросовестный поступок, то в будущем он обязательно всплывёт и испортит вам жизнь. Особенно важно беречь честь и репутацию в современном мире, когда у всех есть Интернет. Однажды попавшее в Сеть остаётся там навечно.
5. О расставании
Слова Пушкина в произведении "Капитанская дочка" учат не обольщаться, если бывший партнёр предлагает вновь сойтись. Фото © Kinopoisk
"Буде лучше меня найдёшь, позабудешь, Если хуже меня найдёшь, воспомянешь" — роман "Капитанская дочка".
Легендарный писатель ещё в XIX веке понял природу расставаний и схождений с бывшими. Он считал, что экс-партнёр возвращается не просто так, а из корыстных побуждений. Скорее всего, он никого лучше не нашёл и поэтому решил вернуться на "пригретое место". Если бы в новых отношениях у этого человека всё было хорошо, то он вряд ли бы вспомнил о вас.
6. О главном признаке счастья
Какое у Пушкина значение слов из произведений "Капитанская дочка"? Он считал, что счастливый человек не будет токсичным и завистливым. Фото © Kinopoisk
"Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное", — строки Пушкина из романа "Капитанская дочка".
Великий поэт имел в виду, что токсичность и негатив ко всему испытывают только несчастные люди. Если вам хочется критиковать всех вокруг, то, скорее всего, в жизни что-то пошло не так. Нужно найти себе половинку, создать семью и обрести счастье. Тогда токсичность уйдёт сама по себе.
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Wikipedia / Художник О.А. Кипренский. 1827 год