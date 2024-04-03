6 сакральных цитат Пушкина, которые научат вас правильно жить

Цитаты Пушкина из многих произведений актуальны даже сейчас, несмотря на то что были написаны в XIX веке. В них содержится сакральный смысл, как нужно воспринимать жизнь, себя и людей вокруг. Многие произведения автора экранизируют до сих пор. Так какие гениальные выводы сделал Пушкин в своей жизни, которые стоит запомнить и вам?

1. Про мечты

В произведении "Евгений Онегин" слова Пушкина звучат гениально — они учат мечтать масштабно. Фото © "Евгений Онегин" (1958), режиссёр Роман Тихомиров, сценарист Александр Ивановский / Kinopoisk

"Сменит не раз младая дева // Мечтами легкие мечты", — роман в стихах Пушкина "Евгений Онегин".

Слова Пушкина в произведении намекают на то, что не стоит тратить фантазию на низменные вещи. Примитивные мечты периодически нужно заменять чем-то более крупным. Следует грезить о том, что поможет изменить жизнь к лучшему и обрести в ней смысл.

2. Про важность взросления

"Блажен, кто смолоду был молод, // Блажен, кто вовремя созрел", — роман в стихах Пушкина "Евгений Онегин".

С помощью этих слов Александр Пушкин в "Евгении Онегине" показывает, что всё в жизни должно быть своевременно. Пока человек ещё молодой, он должен развлекаться, отдыхать и жить без забот.

Однако при достижении совершеннолетия и условного окончания университета ребячество нужно отбросить. Человеку надобно повзрослеть, начать думать о семье, карьере. С помощью этих строк автор высмеивал людей, которые по паспорту взрослые, но ведут себя инфантильно.

3. О неумении ценить то, что есть

Цитаты Пушкина в "Онегине" учат людей ценить то, что у них есть. Фото © "Евгений Онегин" (1958), режиссёр Роман Тихомиров, сценарист Александр Ивановский / Kinopoisk

"Что вам дано, то не влечёт // Вас непрестанно — змий зовёт к себе, к таинственному древу. // Запретный плод вам подавай, а без того вам рай — не рай", — роман в стихах Пушкина "Евгений Онегин".

Этими словами поэт Александр Пушкин в своём романе в стихах констатировал печальный факт: людям всегда недостаточно того, что у них есть. Прежде всего это касается семьи. Многие не ценят близкого человека, который с ними рядом, и засматриваются на представителей противоположного пола, не чувствуя себя счастливыми.

Скорее всего, в этих словах автор намекал, что нужно ценить имеющееся и всегда за это благодарить. Иначе в один момент вторая половинка уйдёт и человек останется ни с чем.

4. О чести и репутации

"...Береги платье снову, а честь — смолоду", — цитата Пушкина из романа "Капитанская дочка".

Великий автор рекомендует всем молодым людям заботиться о своей чести и репутации на протяжении жизни. Если в молодости совершить недобросовестный поступок, то в будущем он обязательно всплывёт и испортит вам жизнь. Особенно важно беречь честь и репутацию в современном мире, когда у всех есть Интернет. Однажды попавшее в Сеть остаётся там навечно.

5. О расставании

Слова Пушкина в произведении "Капитанская дочка" учат не обольщаться, если бывший партнёр предлагает вновь сойтись. Фото © Kinopoisk

"Буде лучше меня найдёшь, позабудешь, Если хуже меня найдёшь, воспомянешь" — роман "Капитанская дочка".

Легендарный писатель ещё в XIX веке понял природу расставаний и схождений с бывшими. Он считал, что экс-партнёр возвращается не просто так, а из корыстных побуждений. Скорее всего, он никого лучше не нашёл и поэтому решил вернуться на "пригретое место". Если бы в новых отношениях у этого человека всё было хорошо, то он вряд ли бы вспомнил о вас.

6. О главном признаке счастья

Какое у Пушкина значение слов из произведений "Капитанская дочка"? Он считал, что счастливый человек не будет токсичным и завистливым. Фото © Kinopoisk

"Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное", — строки Пушкина из романа "Капитанская дочка".

Великий поэт имел в виду, что токсичность и негатив ко всему испытывают только несчастные люди. Если вам хочется критиковать всех вокруг, то, скорее всего, в жизни что-то пошло не так. Нужно найти себе половинку, создать семью и обрести счастье. Тогда токсичность уйдёт сама по себе.