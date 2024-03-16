6 мудрых цитат Петра Первого, которые научат вас понимать эту жизнь

Российского императора Петра Первого в народе любят и обожают до сих пор. Он вывел нашу страну на принципиально новый уровень развития, сделал её богаче и влиятельнее на мировой арене. Великий государь хорошо разбирался не только в политике, военном деле, но и в жизни. Какие мудрые цитаты Петра Первого про женщин, друзей и работу актуальны и сегодня?

1. Про умение искать нестандартный подход

Император и царь Пётр Первый был мудрым человеком, который иногда требовал выходить за рамки должностных полномочий. Фото © Getty Images / Bettmann / Contributor

"Не держись Устава, яко слепой стенки".

Пётр Первый, как государь, конечно, хотел, чтобы его законы соблюдали. Однако он всегда призывал госслужащих, военных и правоохранителей не слепо следовать уставу, а проявлять креативность. Если что-то не прописано в должностных инструкциях, то нужно придумывать способы выкрутиться из ситуации.

Этот совет можно перенести и в реальную жизнь. Если происходит какая-то внеплановая ситуация, то нужно искать способы выкрутиться из неё, а не сидеть сложа руки.

2. О доверии к женщинам

"Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь".

У Петра Первого цитаты были и жёсткие. Хоть эти слова немного и сексистские, они адресованы современным мужчинам. Государь имел в виду, что к дамам всегда нужно относиться с осторожностью. Как бы сильно они ни вскружили голову, нужно помнить о том, что они могут предать. Император призывал никому слепо не доверяться.

3. О подкаблучниках

Император Пётр Первый ненавидел подкаблучников. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

"Забывать службу ради женщины непростительно. Быть пленником любовницы хуже, нежели пленником на войне".

Эта цитата царя касается подкаблучников, которые, идя на поводу у женщин, забывают о своей жизни и необходимости развиваться. Пётр Первый имел в виду, что у мужчины на первом месте всегда должна быть работа. Девушка или жена должна быть на втором месте. Если же сделать своим главным приоритетом другого человека, то можно потерять себя в жизни. А слабохарактерные мужчины, променявшие карьеру на юбку, не нужны никому.

4. О том, что нужно ничего не бояться и побольше пробовать

"Несчастья бояться — счастья не видать".

Эта великая цитата императора про то, что нельзя бояться пробовать новое. Безусловно, за вашей попыткой сделать что-то может последовать и неудача. Но, пока не попробуете реализовать желаемое, не ждите счастья. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Лучше попробовать и ошибиться, чем не сделать этого и жалеть о своём бездействии.

5. Об отговорках

В годы Петра Первого к отговоркам относились негативно. Фото © Getty Images / Culture Club

"Есть желание — тысяча способов; нет желания — тысяча поводов!"

Цитаты Петра Первого были в том числе и про мотивацию людей. Если кому-то что-то действительно нужно, он вывернется наизнанку, но выполнит желаемое. Если же острой нужды у человека нет, он будет придумывать отговорки.

Если, например, в отношениях вторая половинка не может выделить вам время, значит, не хочет этого. Было бы желание, а способ всегда найдётся.

6. О друзьях и врагах

Когда Пётр Первый был императором, он тщательно выбирал друзей и держал ненадёжных людей подальше от себя. Фото © ТАСС / Николай Янов

"Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер: такой безобразит человечество".

Естественно, эта цитата царя была посвящена войне. Но её смысл можно истолковать и на примере мирной жизни. Пётр Первый имел в виду, что нужно внимательно относиться к своим друзьям и следить за каждым их шагом. Если они кажутся ненадёжными, то надобно переставать с ними общаться. Особенно если человек вонзил нож в спину.