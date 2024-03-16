Для настоящих терпил: 5 самых длинных фильмов в истории кинематографа

В мире, где всё быстро меняется, некоторые режиссёры и их творения бросают вызов времени и нашему вниманию. Сегодня мы погрузимся в пучину кинематографических марафонов и рассмотрим пять самых длинных фильмов, которые требуют не просто зрительского внимания, но и недюжинного терпения.

5. DAU. Degeneration ("ДАУ. Вырождение")

Топ-5 самых длинных фильмов: кто выдержит марафон. Кадр из фильма © DAU. Degeneration ("ДАУ. Вырождение"), режиссёры Илья Хржановский, Илья Пермяков, сценаристы Илья Хржановский, Илья Пермяков / Kinopoisk.ru

Длительность: 6 часов 9 минут Режиссёр: Илья Хржановский Секретные советские эксперименты по созданию идеального человека и молодёжь, решившая взять на себя исправление морали научного сообщества, — вот что ждёт вас в данном шестичасовом эпосе. Этот фильм — часть большого арт-проекта, вдохновлённого жизнью учёного Льва Ландау. Здесь переплетаются любовные интриги, научные эксперименты и моральные дилеммы. А актёры — как профессиональные, так и новички — жили прямо на съёмочной площадке, полностью погружаясь в атмосферу советской эпохи.

4. Sátántangó ("Сатанинское танго")

Киномарафоны для смельчаков: фильмы, длиннее 6 часов. Кадр из фильма Sátántangó ("Сатанинское танго"), режиссёр Бела Тарр, сценаристы Бела Тарр, Ласло Краснахоркаи, Михай Виг, Петер Добаи, Барна Михок / Imdb.com

Длительность: 7 часов 19 минут Режиссёр: Бела Тарр В центре истории — венгерская деревня, население которой сталкивается с моральным и физическим упадком после развала коллективного хозяйства. Возвращение загадочного Иримиаса вносит смятение в планы местных жителей по краже и бегству. Фильм поражает своим темпом и мастерством режиссуры, где каждый кадр дышит жизнью и реализмом.

3. Ebolusyon ng isang pamilyang Pilipino ("Эволюция филиппинской семьи")

Длинные фильмы в истории: от 6 до 13 часов кино. Кадр из фильма Ebolusyon ng isang pamilyang Pilipino ("Эволюция филиппинской семьи"), режиссёр Лав Диас, сценарист Лав Диас / Kinopoisk.ru

Длительность: 10 часов 25 минут Режиссёр: Лав Диас Этот фильм — глубокое погружение в жизнь бедной семьи из филиппинских трущоб на фоне политических изменений 70–80-х годов. Режиссёр Лав Диас создаёт почти документальный рассказ о выживании, любви, потерях и надежде, потратив на съёмки более десяти лет.

2. Out 1, noli me tangere ("Не прикасайся ко мне")

Не для слабонервных: самые длинные фильмы в истории. Кадр из фильма Out 1, noli me tangere ("Не прикасайся ко мне"), режиссёр Жак Риветт, сценаристы Жак Риветт, Сюзанна Шиффман / Imdb.com

Длительность: 12 часов 56 минут Режиссёр: Жак Риветт Французская драма ведёт нас по следам двух театральных трупп и нескольких одиночек, чьи судьбы переплетаются вокруг тайного общества. Экспериментальный подход Риветта, где актёрская игра рождается из импровизации, делает этот фильм почти 13-часовым путешествием в неизведанное.

1. La flor ("Цветок")

Вечер на диване? Вот 5 самых долгих фильмов. Кадр из фильма La flor ("Цветок"), режиссёр Мариано Льинас, сценарист Мариано Льинас / Imdb.com

Длительность: 13 часов 28 минут Режиссёр: Мариано Льинас Этот аргентинский шедевр превосходит все границы, предлагая зрителю шесть разноплановых эпизодов — от приключений с проклятием мумии до восстания актрис против режиссёра. Только один из сюжетов получает развязку, остальные же оставляют место для фантазии. Мариано Льинас смело экспериментирует с формой и содержанием, создавая уникальный кинематографический опыт.