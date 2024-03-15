Старику из "Игры в кальмара" вынесли приговор по делу о сексуальных домогательствах

"Судья приговорил О Ён Су к восьми месяцам заключения с отсрочкой исполнения наказания на два года, а также прохождению 40-часовой программы по лечению склонности к сексуальному насилию", — говорится в сообщении.

По версии следствия, семь лет назад актёр обнял и поцеловал коллегу в щёку. В жалобе пострадавшей, которую она подала в 2022 году, говорится, что О Ён Су якобы приставал к ней без её согласия. Изначально дело закрыли без предъявления обвинений, но позже прокуратура вновь начала расследование по просьбе потерпевшей. Актёр все обвинения отрицает и заявил, что собирается обжаловать решение суда.