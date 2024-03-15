Старику из "Игры в кальмара" вынесли приговор по делу о сексуальных домогательствах
Звезда "Игры в кальмара" О Ён Су получил условный срок по делу о домогательствах
Южнокорейский актёр О Ён Су. Обложка © "Кинопоиск"
Звезду южнокорейского сериала "Игра в кальмара" О Ён Су приговорили к восьми месяцам тюремного заключения условно по делу о сексуальных домогательствах. Также суд обязал 79-летнего актёра пройти 40-часовую программу лечения для секс-преступников, сообщает агентство Yonhap.
"Судья приговорил О Ён Су к восьми месяцам заключения с отсрочкой исполнения наказания на два года, а также прохождению 40-часовой программы по лечению склонности к сексуальному насилию", — говорится в сообщении.
По версии следствия, семь лет назад актёр обнял и поцеловал коллегу в щёку. В жалобе пострадавшей, которую она подала в 2022 году, говорится, что О Ён Су якобы приставал к ней без её согласия. Изначально дело закрыли без предъявления обвинений, но позже прокуратура вновь начала расследование по просьбе потерпевшей. Актёр все обвинения отрицает и заявил, что собирается обжаловать решение суда.
Ранее Life.ru сообщал, что актёру Жерару Депардьё предъявили новое обвинение в домогательствах, на этот раз от художницы-постановщицы. Женщина утверждает, что артист схватил её и трогал за грудь во время съёмок фильма "Зелёные ставни" в 2021 году. Депардьё, напомним, обвиняли в сексуальном насилии или домогательствах уже больше десяти женщин.