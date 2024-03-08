Telegraph: "Ред Булл" отстранил обвинившую Хорнера в домогательствах сотрудницу
Кристиан Хорнер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / christianhorner
Руководство команды "Формулы-1" "Ред Булл" отстранило от работы сотрудницу, которая обвинила лидера гоночного коллектива Кристиана Хорнера в неподобающем поведении. О таком решении стало известно британской газете The Telegraph.
В издании подчеркнули, что на этом настоял сам глава команды, предложивший "подвести черту в споре", который омрачал начало сезона "Формулы-1". По данным журналистов, сотруднице сохранили заработную плату. В настоящий момент неизвестно, будет ли она оспаривать это решение.
В крупный скандал лидер "конюшни" угодил в начале февраля. По данным прессы, 50-летний Хорнер отправлял коллеге интимные фотографии, предлагая за молчание 650 тысяч фунтов стерлингов. В конечном итоге "Ред Булл" отчитался о завершении расследования и снял с главы команды все обвинения.