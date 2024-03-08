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7 марта, 22:15

Telegraph: "Ред Булл" отстранил обвинившую Хорнера в домогательствах сотрудницу

Кристиан Хорнер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / christianhorner

Кристиан Хорнер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / christianhorner

Руководство команды "Формулы-1" "Ред Булл" отстранило от работы сотрудницу, которая обвинила лидера гоночного коллектива Кристиана Хорнера в неподобающем поведении. О таком решении стало известно британской газете The Telegraph.

В издании подчеркнули, что на этом настоял сам глава команды, предложивший "подвести черту в споре", который омрачал начало сезона "Формулы-1". По данным журналистов, сотруднице сохранили заработную плату. В настоящий момент неизвестно, будет ли она оспаривать это решение.

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В крупный скандал лидер "конюшни" угодил в начале февраля. По данным прессы, 50-летний Хорнер отправлял коллеге интимные фотографии, предлагая за молчание 650 тысяч фунтов стерлингов. В конечном итоге "Ред Булл" отчитался о завершении расследования и снял с главы команды все обвинения.

Илья Пушкарев
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