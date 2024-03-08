Telegraph: "Ред Булл" отстранил обвинившую Хорнера в домогательствах сотрудницу

Руководство команды "Формулы-1" "Ред Булл" отстранило от работы сотрудницу, которая обвинила лидера гоночного коллектива Кристиана Хорнера в неподобающем поведении. О таком решении стало известно британской газете The Telegraph.

В издании подчеркнули, что на этом настоял сам глава команды, предложивший "подвести черту в споре", который омрачал начало сезона "Формулы-1". По данным журналистов, сотруднице сохранили заработную плату. В настоящий момент неизвестно, будет ли она оспаривать это решение.