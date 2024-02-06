Руководитель гоночной команды "Ред Булл" угодил в крупный скандал

Лидер гоночной команды "Ред Булл" Кристиан Хорнер угодил в крупный скандал. Его обвинили в неподобающем поведении по отношению к одному из сотрудников коллектива. По факту произошедшего инициировано внутреннее расследование, сообщил портал De Telegraaf со ссылкой на заявление австрийской компании.

Подробности инцидента, в котором 50-летний руководитель команды грубо отнёсся к подчинённому, не приводятся. Руководитель конюшни публично отверг все обвинения.

"Я полностью отрицаю эти утверждения", — приводит слова Хорнера издание.