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5 февраля, 21:39

Руководитель гоночной команды "Ред Булл" угодил в крупный скандал

De Telegraaf: Главу команды "Ред Булл" Хорнера обвинили в неподобающем поведении

Кристиан Хорнер. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / christianhorner

Кристиан Хорнер. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / christianhorner

Лидер гоночной команды "Ред Булл" Кристиан Хорнер угодил в крупный скандал. Его обвинили в неподобающем поведении по отношению к одному из сотрудников коллектива. По факту произошедшего инициировано внутреннее расследование, сообщил портал De Telegraaf со ссылкой на заявление австрийской компании.

Подробности инцидента, в котором 50-летний руководитель команды грубо отнёсся к подчинённому, не приводятся. Руководитель конюшни публично отверг все обвинения.

"Я полностью отрицаю эти утверждения", — приводит слова Хорнера издание.

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Илья Пушкарев
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