Три девушки обвинили в изнасилованиях и сексуальном рабстве известного стендап-комика
Юрист Качан: Три девушки обвинили комика Андрейчука в насилии и педофилии
Сергей Андрейчук. Обложка © VK / Приморский КВН и официальная Приморская лига
Три девушки обвинили основателя "Стендап ВЛ" Сергея Андрейчука из Владивостока в насилии и педофилии. Как рассказал юрист Дмитрий Качан, одной из пострадавших на момент знакомства с комиком было всего 14 лет.
"Девочка общалась с ним как со старшим товарищем, а он проявлял к ней сексуальное внимание, говорил, что она ему снится. Андрейчук сделал так, чтобы девочка перестала общаться со сверстниками. У неё также испортились отношения с родителями", — поделился он в беседе с телеканалом "360".
Он рассказал, что в 16 лет девочка переехала к Андрейчуку жить. Манипуляциями он заставлял её заниматься сексом, а если она отказывала, мужчина на неё психологически давил. Но позже, по словам юриста, девушка вернулась к родителям.
В 2021 году она узнала, что была не первой жертвой комика. Одна из них пострадала после того, как Андрейчук заманил её к себе домой, а затем склонил к сексу. Качан отметил, что все потерпевшие обращались в полицию, но толку от этого не было.
Сейчас же Следственное управление СК России по Приморскому краю завело уголовное дело по статье о понуждении к действиям сексуального характера. Процессом заинтересовались также в центральном главке СК. В пресс-службе рассказали, что председатель Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах дела.
А ранее Лайф рассказывал, что визажистка обвинила Шуру из "Би-2" в харассменте за то, что тот делал ей комплименты, а после концерта пригласил провести время вместе. По словам девушки, всё произошло за кулисами концерта рокеров в Казахстане более полугода назад.