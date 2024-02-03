"Детская мечта": Хэмилтон объяснил переход в "Феррари" из "Мерседеса"

Семикратный чемпион "Формулы‑1" Льюис Хэмилтон объяснил переход из "Мерседеса" в "Феррари". В соцсетях гонщик написал пост, в котором указал, что стремился к этому с детства.

"Я чувствую себя невероятно везучим после того, как добился с "Мерседесом" того, о чём в детстве мог только мечтать. Теперь у меня есть шанс осуществить ещё одну детскую мечту. Вместе с "Феррари", — указал Хэмилтон.

По словам гонщика, "Мерседес" был огромной частью его жизни, поэтому решение о переходе оказалось самым трудным из всех, которые когда-либо приходилось принимать. Он поблагодарил немецкую команду за упорный труд и преданность делу.

"Но настало время что-то изменить и принять новый вызов. Я до сих пор помню ощущение решительного прыжка в неизвестность, когда впервые присоединился к "Мерседесу" в 2013 году. Знаю, некоторые люди не понимали этого в то время, но я был прав, сделав этот шаг тогда, и сейчас у меня снова такое чувство", — поделился Хэмилтон.