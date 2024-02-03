"Детская мечта": Хэмилтон объяснил переход в "Феррари" из "Мерседеса"
Пилот "Формулы-1" Хэмилтон заявил, что с детства мечтал выступать за "Феррари"
Семикратный чемпион "Формулы‑1" Льюис Хэмилтон объяснил переход из "Мерседеса" в "Феррари". В соцсетях гонщик написал пост, в котором указал, что стремился к этому с детства.
"Я чувствую себя невероятно везучим после того, как добился с "Мерседесом" того, о чём в детстве мог только мечтать. Теперь у меня есть шанс осуществить ещё одну детскую мечту. Вместе с "Феррари", — указал Хэмилтон.
По словам гонщика, "Мерседес" был огромной частью его жизни, поэтому решение о переходе оказалось самым трудным из всех, которые когда-либо приходилось принимать. Он поблагодарил немецкую команду за упорный труд и преданность делу.
"Но настало время что-то изменить и принять новый вызов. Я до сих пор помню ощущение решительного прыжка в неизвестность, когда впервые присоединился к "Мерседесу" в 2013 году. Знаю, некоторые люди не понимали этого в то время, но я был прав, сделав этот шаг тогда, и сейчас у меня снова такое чувство", — поделился Хэмилтон.
Напомним, британец Хэмилтон присоединится к "Феррари" в сезоне 2025 года и будет напарником автогонщика из Монако Шарля Леклера. Как писали журналисты, одной из причин, по которым знаменитый гонщик решил перебраться в Италию, стал уход из "Мерседеса" в "Феррари" директора по производительности Лоика Серры. Специалист будет работать над машиной к сезону 2025 года.
ТАСС / Picture alliance / HOCH ZWEI