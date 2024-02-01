Льюис Хэмилтон станет гонщиком "Феррари"

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Льюис Хэмилтон перейдёт из "Мерседеса" в "Феррари". 39-летний британец станет частью "Скудерии" по окончании предстоящего сезона. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным журналистов, уход Хэмилтона подтвердили сотрудникам немецкой команды на встрече в Бракли, которая продлилась чуть больше 10 минут. Как сообщает RacingNews365, одной из причин, по которым знаменитый гонщик решил перебраться в Италию, стал уход из "Мерседеса" в "Феррари" директора по производительности Лоика Серра. Специалист будет работать над машиной к сезону 2025 года.

В свою очередь, президент "Феррари" Джон Элканн выбрал Хэмилтона, так как считает, что многократный чемпион поможет сформировать более сильный штат механиков и инженеров. Таким инсайдом поделился итальянский журналист Лео Туррини.

"Элканн сильно хотел Льюиса Хэмилтона, потому что его приход даёт гарантии, что он сможет сформировать новую группу инженеров и механиков, которые усилят команду", — заявил Туррини в эфире Sky Sports.

Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира в классе "Формула-1", первый в истории гонщик серии, одержавший 100 побед. Свой первый сезон в "королевских автогонках" Хэмилтон провёл в 2007 году. До 2013 года он выступал за "Макларен-Мерседес", после чего стал гонщиком команды "Мерседес". В прошлом сезоне награждённый титулом сэра спортсмен занял третье место.