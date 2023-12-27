Брат Шумахера поставил крест на надеждах легенды "Формулы-1" вернуться к нормальной жизни
Ральф Шумахер заявил, что его брат Михаэль не может жить полноценной жизнью
Михаэль и Ральф Шумахеры в 2009 году. Обложка © ТАСС / DPA Photo / Gero Breloer
Экс-пилот "Формулы-1" Ральф Шумахер сообщил, что его брат, семикратный чемпион мира в "королевских автогонках" Михаэль не сможет жить полноценной жизнью даже при новых возможностях в медицине. Легендарный немецкий гонщик получил тяжёлую черепно-мозговую травму в 2013 году.
"Этот случай изменил нашу семью. Могу сказать, что его авария стала для меня очень тяжёлым опытом. К сожалению, жизнь не всегда справедлива, и, к сожалению, здесь тоже не обошлось без неудачи. Я скучаю по Михаэлю того времени", — приводит слова Ральфа Bild.
Он добавил, что Михаэлю довольно часто везло, но в определённый момент в его жизни появились испытания. Даже при технологических новшествах, по словам брата, сейчас "всё не так, как раньше".
Как сообщал Лайф, 29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер ударился головой о камень, когда катался на лыжах в Альпах. Его сразу же прооперировали и в июне 2014-го вывели из состояния комы. На протяжении всех последних лет экс-пилот "Феррари" был прикован к постели. Появлялись сообщения, что Михаэль якобы узнаёт родных, реагирует на их речь и даже смотрит гонки, но правда ли это — неизвестно, так как близкие практически никого к нему не пускают. В 2021 году в интервью для документального фильма о Шумахере его супруга Коринна не смогла сдержать слёз, говоря о страшном инциденте, перевернувшем жизнь семьи.