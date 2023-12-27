Брат Шумахера поставил крест на надеждах легенды "Формулы-1" вернуться к нормальной жизни

Экс-пилот "Формулы-1" Ральф Шумахер сообщил, что его брат, семикратный чемпион мира в "королевских автогонках" Михаэль не сможет жить полноценной жизнью даже при новых возможностях в медицине. Легендарный немецкий гонщик получил тяжёлую черепно-мозговую травму в 2013 году.

"Этот случай изменил нашу семью. Могу сказать, что его авария стала для меня очень тяжёлым опытом. К сожалению, жизнь не всегда справедлива, и, к сожалению, здесь тоже не обошлось без неудачи. Я скучаю по Михаэлю того времени", — приводит слова Ральфа Bild.

Он добавил, что Михаэлю довольно часто везло, но в определённый момент в его жизни появились испытания. Даже при технологических новшествах, по словам брата, сейчас "всё не так, как раньше".