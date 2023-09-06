"Случай без надежды": Близкий друг Михаэля Шумахера раскрыл данные о его состоянии

Напомним, что Михаэль Шумахер ударился головой о камень, когда катался на лыжах в Альпах. Это случилось 29 декабря 2013 года. Его сразу же прооперировали и уже спустя полгода (то есть в июне 2014-го) вывели из состояния комы. На протяжении всех последних лет он был прикован к постели. В прессу просачивалась информация, что Михаэль якобы узнаёт родных, реагирует на их речь и даже смотрит гонки, но правда ли это — неизвестно, так как доступ к семикратному чемпиону есть только у избранных. В 2021 году в интервью для документального фильма Netflix о Михаэле Шумахере его супруга Коринна не смога сдержать слёз, говоря о страшном инциденте, перевернувшем жизнь её семьи. Хоть физически звезда "Формулы-1" всё ещё с нами, его семья и друзья по нему скучают — травма головы лишила их любимого человека.