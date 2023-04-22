Главреда немецкого журнала уволили за интервью с нейросетью от лица Шумахера
Главреда Aktuelle Хоффманн уволили за интервью с нейросетью под видом Шумахера
Анне Хоффман, журнал Die Aktuelle. Обложка © Turi2
Главный редактор немецкого журнала Die Aktuelle Анне Хоффманн была уволена из-за публикации интервью с искусственным интеллектом, который отвечал на вопросы под видом Михаэля Шумахера. Сам автогонщик провёл шесть лет в коме и с пробуждения не общался с прессой.
Ранее выяснилось, что якобы первое после выхода из комы интервью с немецким автогонщиком было фальшивкой. Журнал поместил громкий заголовок и фото Шумахера на обложку, а сама публикация начиналась со слов "Наконец спустя 10 лет мы получили ответ".
"Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем", — принесла свои извинения редакционная группа Funke, обращаясь к семье Шумахеров.
Журналистка Анне Хоффманн возглавляла издание с 2009 года.
Тем временем немецкий фотограф Борис Эльдагсен не стал присваивать себе лавры за созданный нейросетью "снимок", который победил на международном конкурсе фотографии. Он объяснил, что его заявка — это эксперимент, которым он хотел привлечь внимание общественности.