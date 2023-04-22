Главреда немецкого журнала уволили за интервью с нейросетью от лица Шумахера

Главный редактор немецкого журнала Die Aktuelle Анне Хоффманн была уволена из-за публикации интервью с искусственным интеллектом, который отвечал на вопросы под видом Михаэля Шумахера. Сам автогонщик провёл шесть лет в коме и с пробуждения не общался с прессой.

Ранее выяснилось, что якобы первое после выхода из комы интервью с немецким автогонщиком было фальшивкой. Журнал поместил громкий заголовок и фото Шумахера на обложку, а сама публикация начиналась со слов "Наконец спустя 10 лет мы получили ответ".

"Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем", — принесла свои извинения редакционная группа Funke, обращаясь к семье Шумахеров.

Журналистка Анне Хоффманн возглавляла издание с 2009 года.