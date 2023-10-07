Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом "Формулы-1"
Ферстаппен досрочно победил в общем зачёте ЧМ "Формулы-1" в сезоне 2023
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Гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен досрочно победил в общем зачёте чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" сезона 2023 года. Таким образом нидерландец стал трёхкратным золотым призёром этого чемпионата.
Спортсмену необходимо было заработать три очка в спринтерской гонке Гран-при Катара, чтобы лишить своего ближайшего соперника — напарника по команде мексиканца Серхио Переса — шансов догнать себя в зачёте. Гонка так и не была завершена — на 11-м круге у соперника Ферстаппена случилась авария и он не смог продолжить спринт. В общем зачёте пилотов Перес занимает второе место.
Ранее Лайф рассказывал, что победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" — Гран-при Сингапура — стал испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Таким образом, прервалась рекордная серия из десяти побед нидерландского пилота команды "Ред Булл" Макса Ферстаппена.