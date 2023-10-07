Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом "Формулы-1"

Гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен досрочно победил в общем зачёте чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" сезона 2023 года. Таким образом нидерландец стал трёхкратным золотым призёром этого чемпионата.

Спортсмену необходимо было заработать три очка в спринтерской гонке Гран-при Катара, чтобы лишить своего ближайшего соперника — напарника по команде мексиканца Серхио Переса — шансов догнать себя в зачёте. Гонка так и не была завершена — на 11-м круге у соперника Ферстаппена случилась авария и он не смог продолжить спринт. В общем зачёте пилотов Перес занимает второе место.