Испанец Сайнс прервал рекордную серию побед Ферстаппена на этапах "Формулы-1"

Победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" — Гран-при Сингапура — стал испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Таким образом прервалась рекордная серия из десяти побед нидерландского пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена.

Второе и третье места на Гран-при Сингапура заняли британцы — Ландо Норрис из "Макларена" и Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Также стоит отметить, что впервые в этом сезоне на первой строчке не гонщик "Ред Булла". Ранее побеждали только пилоты из этой команды — 12 раз Ферстаппен и дважды его напарник мексиканец Серхио Перес. В Сингапуре Макс стал пятым, Перес — восьмым.

В общем зачёте Ферстаппен уверенно лидирует, набрав 374 очка. Вторым идёт его партнёр по команде (223), на третье место поднялся Хэмилтон (180), обойдя испанца Фернандо Алонсо из "Астон Мартина". На этом этапе он впервые в этом сезоне остался без очков, финишировав 15-м. В кубке конструкторов лидерство у "Ред Булла" (597 очков), далее идут "Мерседес" (289) и "Феррари" (265). Следующий этап "Формулы-1" состоится в Японии с 22 по 24 сентября.