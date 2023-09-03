Макс Ферстаппен поставил рекорд "Формулы-1", выиграв десять гонок подряд

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии — 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". При этом он одержал десятую победу подряд и тем самым установил новый рекорд.

Второе место занял партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес, а третье — Карлос Сайнс из "Феррари". Отметим, что соревнования состоялись на автодроме в итальянской Монце.