Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 15:23

Макс Ферстаппен поставил рекорд "Формулы-1", выиграв десять гонок подряд

<p>Макс Ферстаппен. Обложка<strong style="font-weight: bold;"> </strong>© Ryan Pierse / Getty Images</p>

Макс Ферстаппен. Обложка © Ryan Pierse / Getty Images

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии — 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". При этом он одержал десятую победу подряд и тем самым установил новый рекорд.

Второе место занял партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес, а третье — Карлос Сайнс из "Феррари". Отметим, что соревнования состоялись на автодроме в итальянской Монце.

Карлос Сайнс стал победителем квалификации Гран-при Италии "Формулы-1"

Карлос Сайнс стал победителем квалификации Гран-при Италии "Формулы-1"

Лайф напоминает, что прежним рекордсменом считался Себастьян Феттель. Немецкий автогонщик в 2013 году выиграл девять гонок подряд.

Никита Осипов
  • Новости
  • Макс Ферстаппен
  • Формула-1
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров