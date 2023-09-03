Макс Ферстаппен поставил рекорд "Формулы-1", выиграв десять гонок подряд
Макс Ферстаппен. Обложка © Ryan Pierse / Getty Images
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии — 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". При этом он одержал десятую победу подряд и тем самым установил новый рекорд.
Второе место занял партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес, а третье — Карлос Сайнс из "Феррари". Отметим, что соревнования состоялись на автодроме в итальянской Монце.
Лайф напоминает, что прежним рекордсменом считался Себастьян Феттель. Немецкий автогонщик в 2013 году выиграл девять гонок подряд.