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Регион
Опубликовано 3 сентября 2023, 18:23

Макс Ферстаппен поставил рекорд "Формулы-1", выиграв десять гонок подряд

Макс Ферстаппен. Обложка © Ryan Pierse / Getty Images

Макс Ферстаппен. Обложка © Ryan Pierse / Getty Images

25-летний нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии — 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". При этом он одержал десятую победу подряд и тем самым установил новый рекорд.

Второе место занял партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес, а третье — Карлос Сайнс из "Феррари". Отметим, что соревнования состоялись на автодроме в итальянской Монце.

Карлос Сайнс стал победителем квалификации Гран-при Италии "Формулы-1"
Карлос Сайнс стал победителем квалификации Гран-при Италии "Формулы-1"

Лайф напоминает, что прежним рекордсменом считался Себастьян Феттель. Немецкий автогонщик в 2013 году выиграл девять гонок подряд.

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Никита Осипов
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