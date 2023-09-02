Карлос Сайнс стал победителем квалификации Гран-при Италии "Формулы-1"

Испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс – младший одержал победу в квалификации 14-го этапа мирового чемпионата в классе машин "Формула-1" — Гран-при Италии. Он показал лучшее время на трассе в Монце: 1 минута 20,294 секунды.

Второе место досталось нидерландцу Максу Ферстаппену из команды "Ред Булл". От лидера его отделили 0,013 секунды. На третьей позиции также пилот "Феррари" Шарль Леклер. Гонка Гран-при Италии состоится уже завтра и стартует в 16:00 (мск).