Ферстаппен выиграл девятый Гран-при подряд и повторил рекорд Феттеля

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в 13-м этапе чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" — "Гран-при Нидерландов". Заезд состоялся в Зандворте.

На второй строчке прописался испанский гонщик Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин". А замыкает тройку лидеров представитель французской "Альпины" Пьер Гасли. Для Ферстаппена это девятая победа подряд в текущем сезоне, до этого таких результатов в "Формуле-1" удавалось достичь немецкому пилоту Себастьяну Феттелю в 2013 году.