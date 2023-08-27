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27 августа, 15:51

Ферстаппен выиграл девятый Гран-при подряд и повторил рекорд Феттеля

<p>Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен (в центре). Обложка © Getty Images / Clive Mason</p>

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен (в центре). Обложка © Getty Images / Clive Mason

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в 13-м этапе чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" — "Гран-при Нидерландов". Заезд состоялся в Зандворте.

На второй строчке прописался испанский гонщик Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин". А замыкает тройку лидеров представитель французской "Альпины" Пьер Гасли. Для Ферстаппена это девятая победа подряд в текущем сезоне, до этого таких результатов в "Формуле-1" удавалось достичь немецкому пилоту Себастьяну Феттелю в 2013 году.

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Ранее сообщалось, что американский гонщик Райан Прис выжил после того, как его автомобиль перевернулся около десяти раз в финале регулярного сезона NASCAR Cup Series.

Татьяна Миссуми
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