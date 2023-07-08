Леклер выиграл третью свободную практику Гран-при Великобритании "Формулы-1"
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Пилот "Феррари" из Монако Шарль Леклер стал лучшим по итогам третьей сессии свободных заездов Гран-при Великобритании — 11-го этапа чемпионата "Формулы-1". Его время на трассе "Сильверстоун" составило 1 минуту 27,419 секунды.
Сразу за ним следует таец Александер Албон из "Уильямс" (+0,173), а на третьем — испанец Фернандо Алонсо из "Астон Мартин" (+0,365). Причём действующий чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" прибыл восьмым (+0,847).
Напомним, 2 июля Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1", он быстрее всех проехал 71 круг на трассе в Шпильберге. Шарль Леклер прибыл вторым.