"Феррари" выиграла "24 часа Ле-Мана", вернувшись в марафон спустя 50 лет

Экипаж "Феррари" одержал победу в гоночном марафоне "24 часа Ле-Мана" в главном классе "гиперкары". В составе команды были британец Джеймс Каладо и итальянцы Антонио Джовинацци и Алессандро Пьер Гуиди.

Причём победить "Феррари" смогла сразу же после возвращения спустя 50 лет в топ-категорию. Второе место занял экипаж "Тайоты" в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рё Хиракавы, третье — "Кадиллак" (Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук). Четвертой финишировала команда ещё одного "Кадиллака" (Себастьен Бурде, Ренгер ван дер Занде, Скотт Диксон), а пятой — "Гликенхаус Рейсинг" (Роман Дюма, Оливер Пля, Райан Бриско).

С шестого по девятое заняли места соответственно "Гликенхаус Рейсинг" (Роман Дюма, Оливер Пля, Райан Бриско), "Гликенхаус Рейсинг" (Франк Майё, Натаниель Бертон, Эстебан Гутьеррес), "Пежо" (Пол Ди Реста, Микель Йенсен, Жан-Эрик Вернь) и "Порше" (Дэйн Кэмерон, Микаэль Кристенсен, Фредерик Маковецки).

В марафоне также участвовала итальянская команда Prema под управлением россиянина Даниила Квята, итальянца Мирко Бортолотти и француженки Дориан Пен. Однако экипажу пришлось сойти с дистанции из-за аварии. Управлял машиной в тот момент Квят. Также не доехал до финиша экипаж швейцарского коллектива Cool Racing, в котором были россиянин Владислав Ломко, французы Решад де Герус и Симон Пажно. Об гражданина РФ выступали под нейтральным флагом из-за санкций, введённых Международной автомобильной федерации.

Кроме того, в категории LMP2 лидировала команда "Интел Европол Компетишн", в составе которой Якуб Смьеховски, Альберт Коста и Фабио Шерер. А первое место в категории LM GTE Am занял экипаж "Корветт" во главе с Ники Катсбургом. Среди не доехавших до финиша оказался и экипаж германского коллектива Proton Competition. В его составе был голливудский актёр Майкл Фассбендер, он не справился с управлением и попал в аварию.