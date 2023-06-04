Нидерландский пилот Ферстаппен одержал пятую победу в текущем чемпионате "Формулы-1"

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" одержал победу в Гран-при Испании. Это седьмой этап чемпионата мира по автогонкам на машинах класса "Формула-1".

Второе место завоевал Льюис Хэмилтон — британский пилот "Мерседеса", а третье занял другой британец и напарник Хэмилтона по команде — Джордж Расселл.

Макс Ферстаппен лидирует в личном зачёте, одержав уже пятую победу в рамках текущего чемпионата.