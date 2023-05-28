Ферстаппен уверенно победил на Гран-при Монако "Формулы-1"
Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" выиграл Гран-при Монако — шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Он сохранял лидерство на протяжении всей дистанции, и даже начавшийся дождь не сказался на его темпе.
На втором месте оказался испанский пилот команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо, а замыкает тройку француз Эстебан Окон из "Альпин". Для 25-летнего Ферстаппена это четвёртая победа в нынешнем чемпионате.
Накануне сообщалось, что Ферстаппен показал лучший результат в третьей сессии свободных заездов на Гран-при Монако — седьмого этапа чемпионата "Формулы-1". Самый быстрый круг на городской трассе в Монте-Карло он проехал за 1 минуту 12,766 секунды.
ТАСС / ЕРА / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH