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Опубликовано 28 мая 2023, 18:53

Ферстаппен уверенно победил на Гран-при Монако "Формулы-1"

Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред булл" выиграл Гран-при Монако — шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Он сохранял лидерство на протяжении всей дистанции, и даже начавшийся дождь не сказался на его темпе.

На втором месте оказался испанский пилот команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо, а замыкает тройку француз Эстебан Окон из команды "Альпин". Для 25-летнего Ферстаппена это четвёртая победа в нынешнем чемпионате.

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Накануне сообщалось, что Ферстаппен показал лучший результат в третьей сессии свободных заездов на Гран-при Монако — седьмого этапа чемпионата "Формулы-1". Самый быстрый круг на городской трассе в Монте-Карло он проехал за одну минуту 12,766 секунды.

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ТАСС / ЕРА / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Татьяна Миссуми
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