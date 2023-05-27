Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике на Гран-при Монако

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал лучший результат в третьей сессии свободных заездов на Гран-при Монако — седьмого этапа чемпионата "Формулы-1". Свой лучший круг на городской трассе в Монте-Карло он проехал за 1 минуту 12,766 секунды.

Макс Ферстаппен оказался лучшим на третьей практике Гран-при Монако. Видео © Twitter / F1

0,073 секунды до первого места не хватило мексиканцу Серхио Пересу — он идёт следом. Третью строчку занял канадец Лэнс Стролл из "Астон Мартин" (+0,166). Следом расположились Карлос Сайнс ("Феррари", +0,485), Ландо Норрис ("Макларен", +0,620), Пьер Гасли ("Альпин", +0,677), Шарль Леклер ("Феррари", +0,699), Льюис Хэмилтон ("Мерседес", +0,710), Эстебан Окон ("Альпин"; +0,720) и Валттери Боттас ("Альфа Ромео", +0,745).

Не обошлось и без аварий. Семикратный чемпион мира гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон врезался в отбойник, из-за чего сессию пришлось приостановить.

Льюис Хэмилтон попал в аварию. Фото © Twitter / F1