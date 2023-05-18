Этап Гран-при должен был пройти с 19 по 21 мая, однако в ситуацию вмешалась стихия. Наводнение в Италии из-за ливней началось ещё две недели назад, а сейчас непогода добралась до Эмилии-Романьи. В результате из берегов вышла река Сантерно, протекающая через Имолу и находящаяся рядом с автодромом. Также не обошлось без жертв, уже известно минимум о пяти погибших, многих людей эвакуируют. Правительство страны объявило о чрезвычайной ситуации в этой области.