"Формула-1" отменила Гран-при Эмилии-Романьи из-за наводнений в Италии
Залитый автодром Автодром Энцо и Дино Феррари в Имоле. Обложка © Twitter / LUIS DURAN MORA
"Формула-1" отменила этап Гран-при Эмилии-Романьи из-за наводнений в Италии. Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.
"После обсуждения между всеми заинтересованными сторонами было принято решение не проводить уикенд Гран-при в Имоле", — говорится в сообщении.
Этап Гран-при должен был пройти с 19 по 21 мая, однако в ситуацию вмешалась стихия. Наводнение в Италии из-за ливней началось ещё две недели назад, а сейчас непогода добралась до Эмилии-Романьи. В результате из берегов вышла река Сантерно, протекающая через Имолу и находящаяся рядом с автодромом. Также не обошлось без жертв, уже известно минимум о пяти погибших, многих людей эвакуируют. Правительство страны объявило о чрезвычайной ситуации в этой области.
Таким образом, следующий этап "Формулы-1" пройдёт с 26 по 28 мая в Монако.
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