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Регион
Опубликовано 4 мая 2023, 17:14

Мазепин пытается добиться отмены санкций ради возвращения в "Формулу-1"

Представитель Мазепина: Гонщик добивается снятия санкций для возвращения в "Формулу-1"

Бывший пилот команды "Формулы-1" "Хаас" Никита Мазепин пытается добиться отмены санкций в странах Евросоюза, Великобритании и Канады, чтобы сохранить возможность выступать в "королевских автогонках" в следующем сезоне. Об этом рассказал представитель спортсмена в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

"Совет ЕС в середине марта продлил санкции в отношении Никиты Мазепина на следующие полгода (до сентября 2023-го). Однако 5 апреля президент суда ЕС в срочном порядке приостановил эти санкции аналогично тому, как он сделал 1 марта. То есть сейчас все санкции ЕС в отношении Никиты Мазепина уже приостановлены в части, необходимой ему для карьеры гонщика", — сказал представитель россиянина.

Он добавил, что теперь сторона Мазепина просит таких же обеспечительных мер у судов в Британии и Канаде. Срочность этих мер как раз обусловлена тем, что в мае – июне начнутся переговоры между пилотами и командами.

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Никита Мазепин выступал за "Хаас" в сезоне 2021 года, но перед началом следующего сезона, в марте 2022-го, россиянина включили в чёрный список ЕС, а команда разорвала контракт как с гонщиком, так и со спонсором — компанией "Уралкалий", принадлежащей отцу пилота Дмитрию Мазепину. После этого Мазепин-младший основал фонд "Мы выступаем как один", который помогает спортсменам, отстранённым от международных соревнований по неспортивным причинам.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Никонов
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