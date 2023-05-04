Мазепин пытается добиться отмены санкций ради возвращения в "Формулу-1"

Бывший пилот команды "Формулы-1" "Хаас" Никита Мазепин пытается добиться отмены санкций в странах Евросоюза, Великобритании и Канады, чтобы сохранить возможность выступать в "королевских автогонках" в следующем сезоне. Об этом рассказал представитель спортсмена в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

"Совет ЕС в середине марта продлил санкции в отношении Никиты Мазепина на следующие полгода (до сентября 2023). Однако 5 апреля президент суда ЕС в срочном порядке приостановил эти санкции аналогично тому, как он сделал 1 марта. То есть сейчас все санкции ЕС в отношении Никиты Мазепина уже приостановлены в части, необходимой ему для карьеры гонщика", — сказал представитель россиянина.

Он добавил, что теперь сторона Мазепина просит таких же обеспечительных мер у судов в Британии и Канаде. Срочность этих мер как раз обусловлена тем, что в мае – июне начнутся переговоры между пилотами и командами.