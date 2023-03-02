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2 марта, 13:23

Европейский суд разрешил российскому гонщику Мазепину участвовать в "Формуле-1"

Российскому гонщику Никите Мазепину разрешили участвовать в чемпионате мира по автогонкам "Формула-1" и других гоночных сериях. Такое решение принял Европейский суд юстиции.

В заявлении говорится, что Мазепин остаётся в списке лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры, но только в той мере, которая позволяет ему вести переговоры о приёме на работу в качестве профессионального пилота "Формулы-1". Также речь идёт о других соревнованиях, тестах и тренировках.

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Напомним, Никита Мазепин в 2021 году провёл единственный сезон в "Формуле-1" за команду "Хаас". Однако из-за ситуации на Украине с ним разорвали контракт в марте прошлого года. После этого гонщик подал на команду в суд.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Илья Суриков
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