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Регион
Опубликовано 21 июня 2022, 11:25

Никита Мазепин подал в суд на разорвавшую с ним контракт команду "Формулы-1"

Российский пилот Никита Мазепин подал в суд на разорвавшую с ним контракт команду "Формулы-1" "Хаас". Об этом сообщает "РБК-Спорт".

"При расторжении контракта у "Хаас" была задолженность по зарплате передо мной за 2022 год. И они до сих пор не выплатили её. Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. <...> Свои деньги я не видел, поэтому мы идём в суд", — сказал Мазепин.

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В начале марта команда "Формулы-1" "Хаас" разорвала контракт с Мазепиным, а также со своим титульным спонсором — "Уралкалием".

Ранее Лайф сообщал, что Международная автомобильная федерация (FIA) обязала российских и белорусских гонщиков подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета организации. В частности, им запретили произносить слова "русский", "белорусский", "Россия" и "Белоруссия". При этом условии нашим гонщикам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

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Getty Images / Mark Thompson

Роман Фейгин
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