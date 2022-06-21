Никита Мазепин подал в суд на разорвавшую с ним контракт команду "Формулы-1"

"При расторжении контракта у "Хаас" была задолженность по зарплате передо мной за 2022 год. И они до сих пор не выплатили её. Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. <...> Свои деньги я не видел, поэтому мы идём в суд", — сказал Мазепин.