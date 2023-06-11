Российский гонщик Даниил Квят попал в аварию во время гонки "24 часа Ле-Мана" во Франции и досрочно завершил участие в соревновании. Видео случившегося опубликовано в соцсетях.

Даниил Квят попал в аварию в гонке во Франции. Видео © Twitter / Attimini

На кадрах видно, что машина Квята, который выступает за итальянскую команду Prema Racing, в одном из поворотов теряет управление, вылетает с трассы и врезается в барьер. Автомобиль получил серьёзные повреждения, при этом сам гонщик не пострадал.

"Рады заявить, что Квят вернулся в боксы, он самостоятельно покинул авто. Самое главное, что Даниил в порядке", — отметили в пресс-службе Prema Racing в Twitter.