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11 июня, 10:40

Даниил Квят попал в аварию в гонке во Франции

Российский гонщик Даниил Квят попал в аварию во время гонки "24 часа Ле-Мана" во Франции и досрочно завершил участие в соревновании. Видео случившегося опубликовано в соцсетях.

Даниил Квят попал в аварию в гонке во Франции. Видео © Twitter / Attimini

На кадрах видно, что машина Квята, который выступает за итальянскую команду Prema Racing, в одном из поворотов теряет управление, вылетает с трассы и врезается в барьер. Автомобиль получил серьёзные повреждения, при этом сам гонщик не пострадал.

"Рады заявить, что Квят вернулся в боксы, он самостоятельно покинул авто. Самое главное, что Даниил в порядке", — отметили в пресс-службе Prema Racing в Twitter.

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А в мае прошлого года Квят разбил очки главе "Формулы-1" во время футбольного матча. К счастью, никто в результате не пострадал.

Обложка ©

Twitter / Attimini

Никита Осипов
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