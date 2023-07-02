Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"
Макс Ферстаппен. Обложка © ТАСС / AP / Paul Chiasson
Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1", он быстрее всех проехал 71 круг на трассе в Шпильберге. Это седьмая победа Ферстаппена в сезоне.
Второе место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер. А на третьей позиции — ещё представитель "Ред Булла" — мексиканец Серхио Перес. Для Ферстаппена данный триумф стал 42-м за всё время выступления в "Формуле-1". По этому показателю спортсмен вышел на пятое место, обойдя показатели трёхкратного чемпиона мира бразильца Айртона Сенны. Опережают нидерландца француз Ален Прост, немцы Себастьян Феттель и Михаэль Шумахер, а также британец Льюис Хэмилтон.
Ранее сообщалось, что звезда фильма "Дэдпул" Райан Рейнольдс, а также его коллеги Роб Макэлхенни и Майкл Б. Джордан купили 24-процентную долю в гоночной команде "Альпин", выступающей в "Формуле-1".