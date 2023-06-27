Райан Рейнольдс стал совладельцем гоночной команды "Формулы-1" "Альпин"

Звезда фильма "Дэдпул" Райан Рейнольдс, а также его коллеги Роб Макэлхенни и Майкл Б. Джордан купили 24-процентную долю в гоночной команде "Альпин", выступающую в "Формуле-1". Об этом сообщает Би-би-си, ссылаясь на компанию "Рено".

Для этого звёзды объединились с частными инвестиционными компаниями RedBird Capital Partners и Otro Capital. Сумма сделки составила 200 миллионов евро при общей стоимости команды около 888 миллионов.

За команду выступают французы Пьер Гасли и Эстебан Окон. В текущем сезоне у "Альпин" 44 очка в Кубке конструкторов, она идёт на пятом месте.