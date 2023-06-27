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Регион
Опубликовано 27 июня 2023, 08:00

Райан Рейнольдс стал совладельцем гоночной команды "Формулы-1" "Альпин"

Звезда фильма "Дэдпул" Райан Рейнольдс, а также его коллеги Роб Макэлхенни и Майкл Б. Джордан купили 24-процентную долю в гоночной команде "Альпин", выступающей в "Формуле-1". Об этом сообщает Би-би-си, ссылаясь на компанию "Рено".

Для этого звёзды объединились с частными инвестиционными компаниями RedBird Capital Partners и Otro Capital. Сумма сделки составила 200 миллионов евро при общей стоимости команды около 888 миллионов.

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За команду выступают французы Пьер Гасли и Эстебан Окон. В текущем сезоне у "Альпин" 44 очка в Кубке конструкторов, она идёт на пятом месте.

Напомним, в 2020 году голливудские звёзды приобрели ФК "Рексем". В прошлом сезоне валлийский клуб с более чем 150-летней историей вернулся в профессиональную футбольную лигу Англии. Благодаря победе над клубом "Борем Вуд" команда завоевала путёвку в четвёртый по силе дивизион — Лигу 2.

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Twitter / Ryan Reynolds

Лариса Сафронова
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