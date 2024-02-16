Приставал к сотруднице: Раскрыты подробности сексуального скандала с боссом команды "Ред Булл"

Стали известны подробности обвинений главы гоночной команды "Ред Булл" Кристиана Хорнера в домогательствах. Их приводит газета De Telegraaf. По предварительной информации, он отправлял сотруднице интимные сообщения, а затем предлагал ей 650 тысяч фунтов стерлингов (около 820 тысяч долларов) за молчание.

Хорнер уже высказался о поднявшемся скандале. По его словам, все внутри "конюшни" сосредоточены на предстоящем сезоне "Формулы-1" и машине.

"Всё идёт своим чередом. Да, ведётся расследование, в котором я в полной мере иду навстречу всем запросам и готов сотрудничать. Но на самом деле всё это происходит на заднем плане, наша главная задача — подготовка к сезону", — сказал руководитель.

Как пишет портал F1-Insider, таиландские боссы "Ред Булл" наняли юриста для независимого расследования скандала. Тот в течение восьми часов беседовал с Хорнером и пострадавшей и должен был предоставить итоговый отчёт. Однако в штаб-квартиру команды в Австрии он так и не прибыл, вместо этого уйдя в отпуск и не отвечая на телефонные звонки.