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16 февраля, 19:50

Приставал к сотруднице: Раскрыты подробности сексуального скандала с боссом команды "Ред Булл"

De Telegraaf: Глава "Ред Булл" Хорнер отправлял сотруднице интимные сообщения

Кристиан Хорнер. Обложка © Shutterstock

Кристиан Хорнер. Обложка © Shutterstock

Стали известны подробности обвинений главы гоночной команды "Ред Булл" Кристиана Хорнера в домогательствах. Их приводит газета De Telegraaf. По предварительной информации, он отправлял сотруднице интимные сообщения, а затем предлагал ей 650 тысяч фунтов стерлингов (около 820 тысяч долларов) за молчание.

Хорнер уже высказался о поднявшемся скандале. По его словам, все внутри "конюшни" сосредоточены на предстоящем сезоне "Формулы-1" и машине.

"Всё идёт своим чередом. Да, ведётся расследование, в котором я в полной мере иду навстречу всем запросам и готов сотрудничать. Но на самом деле всё это происходит на заднем плане, наша главная задача — подготовка к сезону", — сказал руководитель.

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Как пишет портал F1-Insider, таиландские боссы "Ред Булл" наняли юриста для независимого расследования скандала. Тот в течение восьми часов беседовал с Хорнером и пострадавшей и должен был предоставить итоговый отчёт. Однако в штаб-квартиру команды в Австрии он так и не прибыл, вместо этого уйдя в отпуск и не отвечая на телефонные звонки.

А ранее Life.ru писал, что актёра Жерара Депардьё в очередной раз обвинили в сексуальных домогательствах. По словам его бывшей помощницы, во время съёмок короткометражного фильма "Маг и сиамцы" (2014) режиссёра Жан-Пьера Моки он трогал её за ягодицы и неприлично высказывался.

Александра Мышляева
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