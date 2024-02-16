Жерара Депардьё снова обвинили в сексуальных домогательствах

Актёра Жерара Депардьё в очередной раз обвинили в домогательствах, в данном случае речь идёт о событиях, которые произошли во Франции в январе 2024 года. Об этом пишет газета Le Courrier de l'Ouest.

На актёра жалуется его бывшая помощница, пожелавшая оставаться в этой истории анонимной. По её словам, во время съёмок короткометражного фильма "Маг и сиамцы" (2014) режиссёра Жан-Пьера Моки Депардьё трогал её за ягодицы и позволял себе непристойные высказывания. Она решила подать жалобу на артиста после прочтения открытого письма французских культурных деятелей в защиту кинозвезды.

Нашлось несколько свидетелей, подтвердивших версию женщины изданию, однако продюсер фильма Жан-Морис Бейлаш сказал, что не замечал за Жераром никаких непристойных жестов внимания в сторону его ассистентки. Адвокат актёра сообщил, что его клиент отрицает обвинения на сексуальной почве, направленные в его сторону.