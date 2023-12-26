50 французских звёзд выступили в защиту Депардье после обвинений в изнасиловании

Французские киноактёры, певицы и другие деятели культуры составили коллективное письмо, где выступили в защиту обвиняемого в сексуальных домогательствах Жерара Депардье. Поддержать артиста решили 50 звёзд, в числе которых — его коллеги Пьер Ришар и Кароль Буке, а также супермодель Карла Бруни.

Составители обращения назвали Депардье "священным гигантом кинематографа", который внёс неизмеримый вклад во французскую культуру. Поток ненависти в отношении него не может оставаться безнаказанным, сказано в письме.

"Он является частью этой истории и продолжает обогащать её. За это Франция обязана ему очень многим. Театр и кино не могут обойтись без его уникальной и неординарной личности. Отказаться от этого выдающегося актёра было бы трагедией, поражением. Смертью искусства и смертью нас самих", — гласит текст.