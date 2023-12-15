Французская актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах, свела счёты с жизнью

Стало известно о гибели французской актрисы Эммануэль Дебевер, которая ранее обвинила в сексуальных домогательствах Жерара Депардье. Как сообщает Deadline, 60-летняя кинозвезда, чья популярность пришлась на 1980-е годы, покончила с собой. Перед роковым шагом она ушла из дома, оставив "пугающую записку".

Инцидент, который послужил причиной долгой войны между Дебевер и Депардье в прессе, произошёл ещё в 1982 году во время съёмок исторической драмы "Дантон". По словам актрисы, она была запугана и долго молчала, но в 2019 году решилась опубликовать в соцсетях фото со съёмочной площадки и написала, что Депардье "засунул свою огромную лапу" ей под юбку.

Были и другие женщины, которые открыто обвиняли Депардье в домогательствах, включая актрису Элен Даррас. Сам актёр прокомментировал секс-скандалы со своим участием лишь однажды. В интервью газете Le Figaro он дал слово, что "никогда не обижал женщин", а ещё выразился так: "Причинить вред женщине — это всё равно, что ударить в живот собственную мать".