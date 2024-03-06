Посла Финляндии Вилена обвинили в домогательствах в дипмиссии в Оттаве
В дипмиссии Финляндии в столице Канады обвинили посла Яри Вилена в сексуальных домогательствах и других видах непристойного поведения. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.
В издании рассказали, что в ведомстве работает более десяти человек, семеро из которых написали письмо с претензиями к послу. По словам сотрудников, они столкнулись с неприемлемым поведением со стороны Вилена. Работники дипмиссии рассказали, что дипломат позволял себе нежелательные прикосновения к женщинам, комментарии сексуального характера и уничижительные высказывания в отношении этнических, религиозных и сексуальных меньшинств. В публикации также отмечается, что МИД Финляндии был проинформирован о жалобах.
А ранее Life.ru рассказывал, что главу Федерации кикбоксинга Сочи обвинили в растлении четырёхлетнего сына и продаже видео с ним. В отношении 39-летнего депутата Городского собрания возбуждено дело по статье о насильственных действиях в отношении малолетнего, а также об использовании несовершеннолетнего для изготовления порно.
ТАСС / ANATOLY MALTSEV