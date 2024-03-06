Посла Финляндии Вилена обвинили в домогательствах в дипмиссии в Оттаве

В издании рассказали, что в ведомстве работает более десяти человек, семеро из которых написали письмо с претензиями к послу. По словам сотрудников, они столкнулись с неприемлемым поведением со стороны Вилена. Работники дипмиссии рассказали, что дипломат позволял себе нежелательные прикосновения к женщинам, комментарии сексуального характера и уничижительные высказывания в отношении этнических, религиозных и сексуальных меньшинств. В публикации также отмечается, что МИД Финляндии был проинформирован о жалобах.