Главу Федерации кикбоксинга Сочи обвинили в растлении четырёхлетнего сына и продаже видео
Главу Федерации кикбоксинга Сочи задержали по подозрению в растлении сына
Обложка © Городское собрание Сочи
Глава Федерации кикбоксинга Сочи Амаяк Давыдов задержан по подозрению в растлении сына. Как стало известно Mash, мужчина издевался над своим ребёнком 2016 года рождения и снимал это на камеру.
По версии следствия, началось всё в январе 2020-го, когда мальчику было всего четыре года, и продолжалось до октября 2022-го. Сейчас в отношении 39-летнего депутата Городского собрания Сочи возбуждено дело по статье о насильственных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет, и об использовании несовершеннолетнего для изготовления порно.
А ранее за секс-переписку с учеником была задержана 25-летняя учительница токсовской школы. По мнению экспертов, обвинённая в домогательствах педагог сама могла ранее пережить насилие.