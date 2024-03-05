Главу Федерации кикбоксинга Сочи обвинили в растлении четырёхлетнего сына и продаже видео

Глава Федерации кикбоксинга Сочи Амаяк Давыдов задержан по подозрению в растлении сына. Как стало известно Mash , мужчина издевался над своим ребёнком 2016 года рождения и снимал это на камеру.

По версии следствия, началось всё в январе 2020-го, когда мальчику было всего четыре года, и продолжалось до октября 2022-го. Сейчас в отношении 39-летнего депутата Городского собрания Сочи возбуждено дело по статье о насильственных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет, и об использовании несовершеннолетнего для изготовления порно.