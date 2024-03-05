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5 марта, 06:42

Главу Федерации кикбоксинга Сочи обвинили в растлении четырёхлетнего сына и продаже видео

Главу Федерации кикбоксинга Сочи задержали по подозрению в растлении сына

Обложка © Городское собрание Сочи

Обложка © Городское собрание Сочи

Глава Федерации кикбоксинга Сочи Амаяк Давыдов задержан по подозрению в растлении сына. Как стало известно Mash, мужчина издевался над своим ребёнком 2016 года рождения и снимал это на камеру.

По версии следствия, началось всё в январе 2020-го, когда мальчику было всего четыре года, и продолжалось до октября 2022-го. Сейчас в отношении 39-летнего депутата Городского собрания Сочи возбуждено дело по статье о насильственных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет, и об использовании несовершеннолетнего для изготовления порно.

Внука советского бегуна подозревают в растлении 14-летней девочки в Петербурге
Внука советского бегуна подозревают в растлении 14-летней девочки в Петербурге

А ранее за секс-переписку с учеником была задержана 25-летняя учительница токсовской школы. По мнению экспертов, обвинённая в домогательствах педагог сама могла ранее пережить насилие.

Андрей Бражников
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