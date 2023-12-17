Внука советского бегуна подозревают в растлении 14-летней девочки в Петербурге

По данным издания, всё произошло в июле этого года. Томер Симан накачал школьницу 2009 года рождения неизвестным веществом и склонил к интиму. Возбуждено уголовное дело. Теперь правоохранители ищут подозреваемого, вот только на данный момент он находится не в России, а в Израиле.

Известно, что его отец, Владислав Народицкий, несколько лет назад принял гражданство еврейского государства и стал Леоном Симаном. При этом, судя по фото, опубликованным в соцсетях, глава семейства ни в чём не отказывает ни Томеру, ни двум другим сыновьям. Они часто путешествуют и ездят на дорогих машинах. При этом и сам Владислав (Леон) когда-то имел проблемы с законом: в начале нулевых он был в розыске по ст. 148 УК РФ, а после поимки находился под подпиской о невыезде. Кроме того, у Симана есть проблемы и с финансами — он находится в чёрном списке кредиторов.