Музыкальному продюсеру Разумовскому дали 13 лет за надругательство над шестью детьми

64-летнего создателя детского музыкального коллектива "Фортуна-шоу" и музыкального канала ART Kids TV Александра Разумовского приговорили к 13 годам колонии строгого режима за совращение детей до 12 лет. Как сообщает СУ СК РФ по Москве, он признан виновным в двух эпизодах по статье "Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста" и трёх эпизодах по статье "Развратные действия, совершённые в отношении двух и более лиц".

"Следствием и судом установлено, что в период с 2010 по 2021 год обвиняемый, находясь на территории различных субъектов РФ, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества, совершил в отношении шести малолетних детей действия сексуального характера, используя также свои профессиональные навыки для знакомства и общения с ними" — говорится в заявлении столичного СК.

Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на 15 лет. Срок Разумовский будет отбывать в колонии строгого режима.