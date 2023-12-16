В Петербурге за убийство и изнасилование ребёнка 24-летней давности задержали экспедитора

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, которое было совершено 24 года назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

Как рассказали в ведомстве, убийство было совершено 7 апреля 1999 года в одной из квартир Выборгского района. На теле девочки оперативники тогда обнаружили признаки сексуального насилия, а на шее — следы удушения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", но найти злоумышленника так и не удалось. И вот, спустя 24 года, силовики получили информацию о причастности к преступлению 40-летнего местного жителя, который работал экспедитором. В тот же день мужчина был задержан и в ходе допроса сознался в убийстве и изнасиловании ребёнка. Получается, что на момент преступления ему было 15–16 лет.

"Подозреваемый в апреле 1999 года под обманным предлогом проник в квартиру, где изнасиловал и задушил ребёнка, после чего похитил игровую приставку и с места происшествия скрылся", — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения. Следователи намерены ходатайствовать об аресте мужчины.