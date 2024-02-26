Ещё одна женщина обвинила Депардьё в сексуальных домогательствах
BFMTV: Актёра Жерара Депардьё снова обвинили в домогательствах на съёмках
Актёр Жерар Депардьё. Обложка © ТАСС / Игорь Кубединов
Известного актёра Жерара Депардьё вновь обвинили в сексуальных домогательствах. Очередная жалоба была подана в парижскую прокуратуру, передаёт телеканал BFMTV, ссылаясь на адвоката Карин Дюрье-Дибольт.
Сообщается, что пострадавшей выступила 53-летняя Амели (фамилия не уточняется), которая работала художником-постановщиком во время создания фильма "Зелёные ставни" в 2021 году. По словам Амели, актёр "непристойно высказывался" в её адрес, грубо хватал за разные части тела. Стоит заметить, что прокуратура не подтвердила поступление жалобы, а представители Депардьё оставили данную ситуацию без комментариев.
Не так давно на актёра пожаловалась его бывшая помощница, пожелавшая оставаться в этой истории анонимной. По её словам, во время съёмок короткометражного фильма "Маг и сиамцы" Депардьё трогал её за ягодицы и позволял себе непристойные высказывания. А годом ранее более десяти женщин выступили с обвинениями в домогательстве со стороны Жерара Депардьё. Инциденты происходили с 2004 по 2023 год во время съёмок. В его защиту выступили 50 французских деятелей культуры в открытом письме, в котором призвали прекратить линчевать актёра. Они отметили его особый вклад в кинематограф и культуру в целом, заявив, что отказаться от такого представителя искусства было бы трагедией.