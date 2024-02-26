Ещё одна женщина обвинила Депардьё в сексуальных домогательствах

Сообщается, что пострадавшей выступила 53-летняя Амели (фамилия не уточняется), которая работала художником-постановщиком во время создания фильма "Зелёные ставни" в 2021 году. По словам Амели, актёр "непристойно высказывался" в её адрес, грубо хватал за разные части тела. Стоит заметить, что прокуратура не подтвердила поступление жалобы, а представители Депардьё оставили данную ситуацию без комментариев.