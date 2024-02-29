"Ред Булл" оправдал главу команды, угодившего в крупный скандал
AP: "Ред Булл" снял обвинения с главы команды "Формулы-1" Кристиана Хорнера
Руководитель команды "Формулы-1" "Ред Булл" Кристиан Хорнер. Обложка © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON
С главы команды "Формулы-1" "Ред Булл" Кристиана Хорнера сняты обвинения в неподобающем поведении, он продолжит руководить гоночным коллективом. Об этом сообщило Associated Press.
"Независимое расследование выдвинутых против Хорнера обвинений завершено, жалоба была отклонена. У заявителя есть право на апелляцию", — процитировало агентство заявление концерна.
Напомним, недавно руководитель гоночной команды угодил в крупный скандал. Его обвинили в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц коллектива, дело касалось жёсткого режима работы. По факту произошедшего было инициировано внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста. При этом газета De Telegraaf написала, что Хорнер отправлял женщине интимные сообщения, а затем предлагал ей 650 тысяч фунтов стерлингов (около 820 тысяч долларов) за молчание. Глава команды "Ред Булл" подал на издание в суд.