Болезнь и потеря славы: Трагичные судьбы 5 советских актёров, сыгравших принцев В СССР снимали много легендарных фильмов про царей, князей и принцев. Life.ru рассказывает, как сложились судьбы актёров, чьи имена стали популярными после ролей царских особ. 15 марта, 15:30 Обложка © "Обыкновенное чудо", режиссёр Марк Захаров, сценаристы Марк Захаров, Евгений Шварц, © "Алые паруса", режиссёр Александр Птушко, сценаристы Алексей Нагорный, Александр Юровский / Kinopoisk

Советские артисты были очень талантливыми. Они никогда в жизни не видели несметных богатств, но, несмотря на это, отлично играли князей, царей и других представителей высших слоёв общества. Причём никто не ставил под сомнение их актёрскую игру. Но как сложилась судьба советских звёзд, сыгравших государей, после прихода известности?

1. Артист Олег Видов

Не все советские актёры остались в СССР. Видов, например, уехал. Фото © "Сказка о царе Салтане", режиссёр Александр Птушко, сценаристы Александр Птушко, Игорь Гелейн / Kinopoisk

Актёр советского кино стал популярен благодаря роли в фильме "Сказка о царе Салтане", вышедшем на экраны в 1966 году. Там он играл князя Гвидона. Картина была экранизацией одноимённого произведения Александра Пушкина.

После участия в фильме Видов стал очень популярен в Советском Союзе. Его начали звать сниматься во многих картинах. А ещё он успел закончить ВГИК и стал профессиональным актёром. Благодаря красивой внешности и харизматичности Олег стал нереально популярным. Но, несмотря на это, в 1985 году он уехал в Соединённые Штаты.

Реализоваться в качестве актёра Видов в США не смог. Тем не менее в 1989 году он женился на Джоан Борстен и создал компанию, которая продавала на Западе права на показ мультиков "Союзмультфильма". Олег Видов распоряжался правами на более 1,2 тысячи произведений и заработал неплохую сумму денег на счастливую старость. Артист умер в 2017 в возрасте 73 лет в Лос-Анджелесе.

2. Артист Дмитрий Золотухин

Советская звезда Золотухин ушёл со сцены и работает режиссёром. Фото © "Юность Петра", режиссёр Сергей Герасимов, сценаристы Сергей Герасимов, Юрий Кавтарадзе / Kinopoisk

Первая крупная роль у звезды Советского Союза появилась в 1980 году. Он сыграл молодого Петра Первого в фильме производства СССР "Юность Петра". Благодаря этому артист уже в 1981 году завоевал звание лучшего актёра. Его любили и ценили по всему СССР.

Карьера Золотухина продолжалась и дальше. В 1982 году он сыграл не менее важную роль в фильме "Василий Бусалаев". Фильм любили во всём Союзе. Но после пришедшего успеха в кино Золотухина больше никуда не звали, поэтому он решил закончить актёрскую карьеру и пошёл учиться во ВГИК на режиссёра. В 1987 он получил высшее образование.

Сейчас Золотухин работает на телевидении, но уже "по ту сторону экрана". Он продюсирует передачи для спутникового телевидения.

3. Артист Василий Лановой

Многие советские актёры играли на сцене почти до самой смерти. Фото © "Алые паруса", режиссёр Александр Птушко, сценаристы Алексей Нагорный, Александр Юровский / Kinopoisk

Актёр советских фильмов стал нереально популярен в Советском Союзе после выхода легендарной картины "Алые паруса" в 1961 году. В фильме Лановой исполнил роль обаятельного принца – капитана корабля Грея. Многие девушки влюбились в артиста до беспамятства и мечтали о встрече с ним.

Но лишь на "Алых парусах" карьера актёра не закончилась. Он играл во многих не менее культовых кинофильмах: "Принцесса Турандот", "Офицеры", "Война и мир". За всю жизнь у Ланового было около 100 ролей в кино. Актёрскую карьеру он закончил в 2016 году в силу возраста — на тот момент ему был 81 год. Артист умер в 2021-м, ему было 87 лет.

4. Артист Борис Быстров

Актёры советского кино занимаются не только игрой в кино, но и озвучанием. Фото © "Волшебная лампа Аладдина", режиссёр Борис Рыцарев, сценаристы Виктор Виткович, Григорий Ягдфельд / Kinopoisk

Актёр советского кино стал известен в СССР после выхода на большие экраны фильма "Волшебная лампа Алладина" (1966). Когда картина появилась в прокате, вся страна разделилась на два лагеря: мужчины сходили с ума от красивой царевны Будур. Девушки — от Алладина, которого сыграл Быстров.

К сожалению, у этой советский звезды карьера не задалась. За почти 50 лет — в период с 1966 по 2009 год — у него было всего 20 фильмов. Тем не менее в 2001-м он получил звание народного артиста России.

Но зато Борис Быстров дополнительно занимался дубляжом и закадровой озвучкой фильмов. Например, его голос вы могли слышать в "Интерстелларе", "Тёмном рыцаре" и даже "Футураме". Сейчас артисту 79 лет — и он уже на пенсии.

5. Актёр советских фильмов Александр Абдулов

Советские актёры на фото смотрелись красиво даже в прошлом веке. Фото © "Аленький цветочек", режиссёр Ирина Поволоцкая, сценаристы Наталья Рязанцева, Сергей Аксаков / Kinopoisk

Красивый актёр Александр Абдулов играл принца в легендарном советском фильме "Аленький цветочек" 1977 года. Тот настолько хорошо справился с ролью, что граждане СССР начали любить и восхвалять его.

После "Аленького цветочка" Абдулов снялся в более чем 80 фильмах. Например, он играл в "Гардемаринах, вперёд", "Месте встречи изменить нельзя" и в "Анне Карениной". Также артист занимался озвучиванием персонажей и режиссировал кино. В 1991 году за свою работу он даже получил звание народного артиста РСФСР.

Абдулов умер в 2008 году, но играл в кино вплоть до самой смерти. Врачи обнаружили у артиста рак лёгкого, но не успели спасти его — уже ничего нельзя было поделать.

Авторы Никита Фартов