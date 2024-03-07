Эти 6 цитат русских писателей о женщинах напомнят, почему 8 Марта — самый нежный праздник

Если хотите понять женщину, то попросите совет у мудрейших. Инструкции о том, как нужно общаться с дамами, были придуманы ещё несколько веков назад. Сейчас они увековечены в стихах и книгах. К каким советам российских классиков прошлых столетий нужно прислушиваться даже сейчас?

1. О том, как нужно общаться с женщиной

Писатель Михаил Зощенко давно уже узнал и рассказал простой секрет идеального разговора с дамой. Фото © Shutterstock

"Про себя мужчина любит говорить, а женщина любит слушать про себя", — писатель Михаил Зощенко.

Великий российский классик, живший с 1894 по 1958 год, ещё тогда понял, что важно интересоваться жизнью своей возлюбленной. Если мужчина спрашивает у девушки, как прошёл день и нет ли каких-либо проблем на работе, то она будет от него без ума.

Уметь рассказывать увлекательные истории тоже важно. Но девушке интереснее рассказать про себя, чем послушать вашу болтовню.

2. Про то, что нельзя бегать за женщиной, которая не хочет отношений

Простые правила, как на самом деле нужно общаться с женщинами, уже давно рассказали поэты и писатели. Фото © Shutterstock

"Первый несчастный воздыхатель возбуждает чувствительность женщины", — Александр Пушкин.

Знаменитый поэт и дамский угодник Александр Пушкин рекомендует не бегать за женщиной, которая не отвечает взаимностью. Любви вы не добьётесь, но зато лишь раззадорите её. Даме будет нравиться, что она овладела сердцем такого сильного мужчины. И женщина будет делать всё, чтобы он пытался добиваться её и дальше.

Нужно попытаться построить с девушкой отношения, оказав несколько знаков внимания. Если она их проигнорирует, то нельзя унижаться. Всё равно из такой "любви" ничего хорошего не получится.

3. Про то, как нужно ценить женщин

В Международный женский день 8 Марта расскажите своим женщинам, как сильно их цените. Фото © Shutterstock

"Женщины не прощают тому, кто не замечает их красоты", — писатель Александр Островский.

Во многих отношениях бывает так, что спустя несколько лет мужчина перестаёт ценить женщину, которая с ним рядом. Не говорит ей комплименты, не восторгается красивыми украшениями, бельём и нарядами. Это критическая ошибка, которая может стоить отношений.

Помните, что если вы не будете ценить красоту дамы, то найдётся тот, кто посмотрит на неё восторженными глазами. Не стоит тогда обижаться, если избранница уйдёт именно к этому мужчине.

4. О том, каким мужчиной нужно быть рядом с женщиной

Тонкости отношений с женщинами давно уже известны. Фото © Freepik / vecstock

"А ради мужчины, способного совершить поступок, женщина готова на всё", — писатель Юрий Поляков.

Для брака дамы выбирают себе сильных мужчин — альфа-самцов. То есть тех, кто способен принимать сложные решения и совершать великие поступки во благо семьи. Если вы на многое готовы ради женщины, то завоюете возлюбленную без труда. А вот с человеком, который не способен ради любви на подвиг, дама никогда не будет.

5. О недопустимости сексизма

Писатель Николай Чернышевский не раз упоминал, что сексизма в отношениях быть не должно. Фото © Shutterstock

"Когда мужчина признаёт равноправность женщины с собою, он отказывается от взгляда на неё как на свою принадлежность", — Николай Чернышевский.

Автор имел в виду, что если мужчина хочет построить счастливую семью, то к своей избраннице он должен относиться как к равной. Если же он будет практиковать сексизм в отношении своей партнёрши и ограничивать её в правах, говоря: "Я тут главный, и я так решил", то и союз будет "сломанным". Тогда ни о каком счастье речи быть не может.

6. О том, как понять, любит ли вас женщина

Признайтесь в любви своим женщинам 8 Марта. Фото © Freepik / freepic.diller

"Женщина для любимого человека готова на всё на свете", — Александр Островский.

Писатель имел в виду, что если девушка готова совершать ради мужчины судьбоносные поступки (например, переехать в другой город или просто начать жить вместе), то она его любит. Если же придумывает какие-либо отговорки, чтобы не сделать того, о чём её просят, то никакой симпатии нет.