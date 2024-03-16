Гигантский пельмень и 60 часов в эфире: За что талантливые соотечественники попали в Книгу рекордов Гиннесса

Несчётное количество людей по всему миру мечтают попасть в Книгу рекордов Гиннесса. И есть много талантливых россиян, воплотивших цель в жизнь и сделав для этого невозможное. Причём почти все они стали знаменитыми в РФ благодаря своим подвигам. Кто из наших соотечественников сотворил настоящее чудо?

1. Циркачи братья Запашные

Книга рекордов Гиннесса пополнилась именами братьев Запашных после ужасающих трюков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Аскольд и Эдгард вошли в Книгу рекордов Гиннесса в разное время — в 2006 и 2011 году. Достигли братья этого благодаря успешным цирковым выступлениям.

В 2006 году Аскольд перепрыгнул с одного двухметрового колеса на второе. Расстояние между ними составляло три метра. В 2011-м Эдгард сделал не менее невероятный трюк. Он и ещё два человека сформировали из своих тел колонну, стоящую на двух лошадях. Во время выполнения номера животные бежали.

2. Музыкант Витас

Певец Витас покорил мир волшебным голосом. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Артист был внесён в Книгу рекордов Гиннесса в 2010 году. Оказалось, что у Витаса миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Особенно музыканта любят в Китае. Успеха он достиг благодаря невероятному голосу.

3. Борец Александр Карелин

Входящий в Книгу рекордов Гиннесса борец Карелин не проигрывал много лет подряд. Фото © ТАСС / Яшар Халилов

Легендарный российский спортсмен, входящий в Книгу рекордов Гиннесса, отметился достижениями в силовых видах спорта. За всю карьеру он трижды побеждал на Олимпийских играх, девять раз становился чемпионом мира по борьбе и был обладателем 12 титулов в Европе.

За всю жизнь борец победил 888 раз, а проиграл всего дважды. На протяжении целых 13 лет у него не было ни одного поражения, что и стало мировым рекордом в этом виде спорта.

4. Фигуристка Ирина Роднина

Фигуристка Роднина была легендарной спортсменкой, побеждавшей 11 лет. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров

Спортсменка в плане карьеры похожа на Карелина своей непобедимостью. С 1969 по 1980 год она только лишь побеждала. Проигрышей у Родниной не было. За всю жизнь фигуристка трижды занимала первое место на Олимпийских играх, 10 раз становилась чемпионкой мира, 11 — Европы. В Советском Союзе она тоже показывала отличный результат на соревнованиях. Роднина становилась чемпионкой СССР целых шесть раз.

5. Актёр Евгений Гришковец

Актёр Евгений Гришковец вошёл в Книгу рекордов Гиннесса после того, как восемь часов играл в спектаклях собственного сочинения. Фото © ТАСС / Максим Шеметов

Известный в России актёр поразил аудиторию в 2004 году. Он был внесён в Книгу рекордов Гиннесса за то, что на мероприятии "Золотая маска" выступал целых восемь часов со спектаклями собственной постановки. Все они шли друг за другом.

6. Музыкант Виктор Зинчук

Этот композитор, входящий в Книгу рекордов Гиннесса, поразил мир, когда в 2001 году исполнил на гитаре мелодию "Полёт шмеля". Он сделал это намного быстрее других: развил скорость 270 ударов в минуту. Каждую секунду гитара "выдавала" около 20 нот.

Мелодия, которая на стандартной скорости звучит несколько минут, была полностью сыграна всего за 20 секунд. Однако в 2008 году рекорд музыканта перебили. Житель Бразилии сыграл "Полёт шмеля" ещё быстрее: он ударял по струнам 320 раз в минуту.

7. Шеф-повар Алексей Семёнов

Книга рекордов Гиннесса включает в себя самые разные рекорды, некоторые из которых очень странные. На одном из фестивалей шеф-повар Алексей Семёнов собрал гостей праздника и помог им сделать гигантский равиоль. Его длина поражала. Она составляла 29 метров 28 сантиметров. Суммарная масса продукта была 20 килограммов, что и стало мировым рекордом.

8. Радиоведущие Алиса Селезнёва, Вадим Воронов и Дмитрий Оленин





Эти журналисты, входящие в Книгу рекордов Гиннесса, поставили рекорд в 2015 году. Они вели передачу на "Русском радио" целых 60 часов. Во время эфира ведущие не спали и не отлучались со своих мест. Они постоянно общались со зрителями, а те даже приезжали в студию, чтобы поддержать кумиров.

Такой же рекорд хотели поставить и ведущие "Радио Москва". Они пробыли в эфире 53 часа, но конкурентов переплюнуть не смогли.

9. Юрист Давид Баруля

Севастопольский адвокат работал в этой сфере всю свою жизнь. Последнее дело, в котором ему удалось победить, прошло, когда Баруле было целых 104 года. Продолжительность юридической карьеры мужчины впечатлила представителей Книги рекордов Гиннесса. Он трудился в этой сфере 70 лет и целых 306 суток. Диплом адвоката мужчина получил ещё до Великой Отечественной войны. Баруля скончался в 2017 году от старости. Его возраст на момент кончины составлял 105 лет.