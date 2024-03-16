Россиянам рассказали, какие блины можно хранить четыре месяца

Если вы приготовили слишком много блинов и их точно не получится съесть в обозримом будущем, их нужно правильно хранить, рассказал RT терапевт Андрей Рябков.

Для этого нужно подождать, когда блюдо остынет, затем сложить стопкой в холодильник. Но для начала каждый блин стоит смазать сливочным маслом и перемотать пищевой плёнкой или пакетом, не забывая про края, чтобы они не засохли.

Позже каждый раз перед подачей блины нужно будет смазывать разогретым маслом, а затем разогревать всю стопку сразу. Блины, которые хранятся таким способом, "живут" два-три дня. Позже могут начать портиться. К этому времени уже возникает риск отравления начинкой, особенно творогом, мясом, рыбой или грибами. Какое-то время лакомство можно хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре.

"В таком случае их также нужно уложить стопкой, обернув плёнкой. По возможности лучше оставить продукт в месте с более прохладной температурой — например, на балконе или в погребе. Но очень важно иметь в виду, что тогда срок годности продукта сокращается до 24 часов. С мясом и творогом блины категорически нельзя хранить без холодильника", — рассказал Рябков.

Можно упаковать блины в герметичные пакеты и бросить в морозилку, где температура соответствует –18 °С. Это позволит есть блины целый месяц. А если начинка сладкая либо грибы или картофель, то блины могут пролежать там и четыре месяца.

Блины с любимыми начинками лучше хранить в стеклянной посуде, плотно прикрыв крышкой. Это спасёт их от посторонних запахов.