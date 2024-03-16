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16 марта, 04:43

Россиянам рассказали, какие блины можно хранить четыре месяца

Врач Рябков: При заморозке блины со сладкой начинкой хранятся до четырёх месяцев

Если вы приготовили слишком много блинов и их точно не получится съесть в обозримом будущем, их нужно правильно хранить, рассказал RT терапевт Андрей Рябков.

Для этого нужно подождать, когда блюдо остынет, затем сложить стопкой в холодильник. Но для начала каждый блин стоит смазать сливочным маслом и перемотать пищевой плёнкой или пакетом, не забывая про края, чтобы они не засохли.

Позже каждый раз перед подачей блины нужно будет смазывать разогретым маслом, а затем разогревать всю стопку сразу. Блины, которые хранятся таким способом, "живут" два-три дня. Позже могут начать портиться. К этому времени уже возникает риск отравления начинкой, особенно творогом, мясом, рыбой или грибами. Какое-то время лакомство можно хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре.

"В таком случае их также нужно уложить стопкой, обернув плёнкой. По возможности лучше оставить продукт в месте с более прохладной температурой — например, на балконе или в погребе. Но очень важно иметь в виду, что тогда срок годности продукта сокращается до 24 часов. С мясом и творогом блины категорически нельзя хранить без холодильника", — рассказал Рябков.

Можно упаковать блины в герметичные пакеты и бросить в морозилку, где температура соответствует –18 °С. Это позволит есть блины целый месяц. А если начинка сладкая либо грибы или картофель, то блины могут пролежать там и четыре месяца.

Блины с любимыми начинками лучше хранить в стеклянной посуде, плотно прикрыв крышкой. Это спасёт их от посторонних запахов.

Названы научные лайфхаки, с которыми получатся вкусные блины, даже если вы на кухне первый раз
Названы научные лайфхаки, с которыми получатся вкусные блины, даже если вы на кухне первый раз

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как приготовить вкусные блины, соблюдая ряд простых правил по выбору продуктов. В том числе эксперты посоветовали выбирать муку определённого сорта и помола.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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