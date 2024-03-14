Названы научные лайфхаки, с которыми получатся вкусные блины, даже если вы на кухне первый раз 14 марта, 07:40 Фото © Freepik.com / azerbaijan-stockers

Близится кульминация Масленицы, и многих тянет приобщиться к традиции и самим приготовить блинчики. И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина поделилась с Life.ru научными лайфхаками, с которыми получатся вкусные блины, даже если вы на кухне первый раз.

В тесте эксперт рекомендует заменить часть обычной воды газированной для более пышных и лёгких блинов. Газировка помогает лучше соединить ингредиенты и образовать однородную структуру и избежать комков. Углекислый газ в газированной воде способствует образованию мельчайших пузырьков в тесте, что придаёт блинам более хрустящую текстуру после жарки.

Оставьте тесто на 15–20 минут перед началом жарки. Это поможет ему "отдохнуть" и стать более однородным. Во время этого "отдыха" тесто может немного подняться, что сделает блины более пышными. Кроме того, это время даёт шанс муке впитать жидкость, что сделает консистенцию теста более однородной. И ещё один лайфхак: чем меньше вы перемешиваете тесто, тем пышнее будут блины.

Перед тем как налить тесто на сковороду, убедитесь, что она достаточно разогрета. Это поможет избежать залипания теста, так как происходит быстрое образование корки, а также пересыхания или непропекания, потому что скорость приготовления блинов на горячей сковороде равномерна. Кроме того, при контакте с горячей поверхностью сковороды тесто начинает быстро подниматься, образовывая пышные блины. Горячая сковорода помогает добиться идеального результата при приготовлении блинов. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Перед каждым наливанием теста на сковороду убедитесь, что масло достаточно разогрето. Это поможет блинам приготовиться быстро и равномерно.

А ещё экспериментируйте с составом: попробуйте добавить в тесто различные ингредиенты, такие как яблоки, бананы, ваниль или корица, чтобы придать новые вкусовые оттенки. Можно использовать разную муку: рисовую, гречневую, овсяную, кокосовую и т.д.