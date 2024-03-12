Лосось за 300 и икра за 110: Life.ru узнал, как проходит Масленая неделя в Госдуме
В Госдуме началась Масленая неделя, в столовой пекут блины для депутатов
Масленая неделя в Госдуме. Обложка © Life.ru
В Государственной думе России началась Масленая неделя, в столовой для депутатов пекут блины. Причём ассортимент начинок и добавок довольно разнообразный: есть как сладкие, так и более сытные варианты. Корреспондент Life.ru показал, как кормят российских парламентариев.
Масленая неделя в столовой Госдумы. Фото © Life.ru
Масленая неделя в столовой Госдумы. Фото © Life.ru
Меню на Масленицу в депутатской столовой. Фото © Life.ru
Самая дорогая позиция в праздничном меню — блин со слабосолёным лососем и крем-чизом. 150-граммовый блинчик обойдётся в 300 рублей. А за скромный блин без начинки просят всего 90 рублей. Также есть различные добавки, в том числе масло, сметана, варенье, сгущёнка и даже красная икра.
Напоминаем, что всё хорошо в меру и излишек блинов может навредить здоровью людей, страдающих болезнями сосудов и сердца. О том, как разумно добавить блюдо в рацион, чтобы его можно было есть в удовольствие и без вреда для себя, Life.ru узнал у кардиолога.