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12 марта, 12:58

Лосось за 300 и икра за 110: Life.ru узнал, как проходит Масленая неделя в Госдуме

В Госдуме началась Масленая неделя, в столовой пекут блины для депутатов

Масленая неделя в Госдуме. Обложка © Life.ru

Масленая неделя в Госдуме. Обложка © Life.ru

В Государственной думе России началась Масленая неделя, в столовой для депутатов пекут блины. Причём ассортимент начинок и добавок довольно разнообразный: есть как сладкие, так и более сытные варианты. Корреспондент Life.ru показал, как кормят российских парламентариев.

Масленая неделя в столовой Госдумы. Фото © Life.ru

Масленая неделя в столовой Госдумы. Фото © Life.ru

Масленая неделя в столовой Госдумы. Фото © Life.ru

Масленая неделя в столовой Госдумы. Фото © Life.ru

Меню на Масленицу в депутатской столовой. Фото © Life.ru

Меню на Масленицу в депутатской столовой. Фото © Life.ru

Самая дорогая позиция в праздничном меню — блин со слабосолёным лососем и крем-чизом. 150-граммовый блинчик обойдётся в 300 рублей. А за скромный блин без начинки просят всего 90 рублей. Также есть различные добавки, в том числе масло, сметана, варенье, сгущёнка и даже красная икра.

"Не всё коту Масленица": Ветеринар объяснила опасность блинов для питомцев
"Не всё коту Масленица": Ветеринар объяснила опасность блинов для питомцев

Напоминаем, что всё хорошо в меру и излишек блинов может навредить здоровью людей, страдающих болезнями сосудов и сердца. О том, как разумно добавить блюдо в рацион, чтобы его можно было есть в удовольствие и без вреда для себя, Life.ru узнал у кардиолога.

Юрий Лысенко
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